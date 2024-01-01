Upwards, güvenli, uygun fiyatlı ve yüksek kalitede çocuk bakımı sağlamak için her gün binlerce aileyi en iyi yerel bakıcılarla buluşturuyor. Ülkenin en sevilen, incelenmiş, lisanslı ve geçmişi kontrol edilmiş bakıcılarından oluşan ağı olan Upwards, ailelere kendi bölgelerindeki en iyi, ebeveynler tarafından incelenen bakım sağlayıcılarla çocuk bakımını keşfetmeleri, tanışmaları ve rezervasyon yaptırmaları için stressiz bir yol sağlar. AİLENİZ İÇİN MÜKEMMEL BAKICIYI BULUN Ailenizin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan kreşleri, dadıları ve bebek bakıcılarını bulun. Programınız, bütçeniz veya özel konaklama yeriniz ne olursa olsun, Upwards, çocuğunuz için en uygun olanı bulmanız için sağlayıcıları kolayca eşleştirmenize ve veterinerlik hizmeti almanıza olanak tanır. Pek çok bakıcı, Upwards'a katılırken bir özgeçmiş kontrol sürecini tamamlar, ancak ebeveynler aynı zamanda çocuk bakımı sağlayıcılarıyla tanışmadan önce uygulamadan kapsamlı bir değerlendirme talep etme olanağına da sahiptir. UPWARDS UYGULAMASIYLA ZAMAN KAZANMAK İÇİN SANAL OLARAK TOPLANIN Doğru bakıcıyı bulmanın kritik öneme sahip olduğunu ve ebeveyn olarak zamanınızın sınırlı olduğunu biliyoruz. Upwards, ebeveynlerin ve bakıcıların bağlantı kurmasını, sohbet etmesini ve sanal turlar ve röportajlar planlamasını kolaylaştırarak zorluk yaşamadan doğru uyumu garanti eder. Eşinizi bulduğunuzda, doğrudan Upwards uygulamasından kolayca çocuk bakımı talebinde bulunun ve planlayın. ÇOCUĞUNUZUN BÜYÜMESİNİ VE GELİŞMESİNİ İZLEYİN Yukarı bakıcılar, çocukların sürekli öğrenmesini ve gelişmesini sağlamak için tasarlanmış yüzlerce eğitim etkinliğine ve müfredata erişebilir. Tüm aktiviteler, her yaş grubuna (bebekler, küçük çocuklar, okul öncesi çocuklar ve okul çağındaki çocuklar) hitap eden kapsamlı talimatların yanı sıra ebeveynlerin evde eğitime devam etmelerine yardımcı olacak ipuçları içerir. Bakıcılar, Upwards uygulamasından fotoğraf ve video güncellemelerini kolayca paylaşabilir, böylece ebeveynler hiçbir anı kaçırmaz. YUKARI TOPLULUK İLE BAĞLANTI KURUN Yukarı Doğru Topluluk forumu aracılığıyla mahallenizdeki diğer ailelerden ihtiyacınız olan desteği alın. Yerel çocuk bakımı ve erken eğitim uzmanlarından çocuk bakımı, davranış ve gelişim, ebeveynlik tüyoları ve zorlu konular hakkındaki soruların yanıtlarını alın. Sorularınızın yanıtını aldıktan sonra mahallenizdeki çocuk dostu etkinlikleri ve miniklerinizle yapılabilecek şeyleri de paylaşabilir ve öğrenebilirsiniz. BAKICI HİZMETLERİNİZİ LİSTELEYİN Mahallenizdeki günlük bakım, dadı veya bebek bakıcısı ihtiyaçları için yerel ailelerle eşleşmek amacıyla Amerika'nın en büyük bakım ağına katılmak için başvurun. Ebeveynlerden değerlendirmeler toplayın ve sertifikaları, deneyimi, program müsaitliğini ve bakım felsefenizi topluluğunuzdaki ailelerle paylaşmak için Upwards bakıcı profilinizi oluşturun.

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