Alternatifler - Upmetrics

Cuttles

cuttles.io

Hayalperestler ve girişimciler nasıl fikir geliştiriyor ve yeni girişimler kuruyor? Sunum sunumunuzu nasıl oluşturun. İş planınızı yazın. Mali durumunuzu yapın. Yol haritanızı planlayın. Startup eğitimini alın ve her şeyi herkese sunun. Bir işe başlamak her zamankinden daha basit, daha hızlı ve daha...