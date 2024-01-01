Alternatifler - Upheal
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
Animaker
animaker.com
Animaker, şirketlerin DIY profesyonel canlı ve/veya animasyonlu videolar aracılığıyla içeriği eğitme, öğretme, motive etme, satma, iletişim kurma, görüntüleme ve dağıtma yöntemlerini dakikalar içinde değiştiriyor. Visa, Johnson & Johnson, GSK, McDonald's, Dell Tech, 220 ülkedeki 15 Milyon kullanıcıd...
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside, yüksek kaliteli kayıtlar ve ışık hızında düzenleme için çevrimiçi stüdyonuzdur. Yapay zeka tarafından desteklenmektedir ancak insan konuşmaları için tasarlanmıştır; böylece podcast'lerden video pazarlamaya kadar her şey piksel mükemmelliğinde 4K video ve kristal netliğinde sesle yakalanır...
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * M...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Ateşböcekleri, toplantılar sırasında notların yazılmasına, özetlenmesine ve eylemlerin tamamlanmasına yardımcı olan bir yapay zeka sesli asistanıdır. Yapay zeka asistanımız Fred, Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce ve daha fazlası gibi iş uygulamalarının yanı sıra Zoom, Google Meet, Webex ve M...
Descript
descript.com
Descript, bir doküman kadar kolay olan yeni bir video düzenleyici türüdür. Descript'in yapay zeka destekli özellikleri ve sezgisel arayüzü, YouTube ve TikTok kanallarını, en iyi podcast'leri ve videoyu pazarlama, satış ve şirket içi eğitim ve işbirliği için kullanan işletmeleri besler. Descript, bel...
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, modern pazarlama ekiplerine yönelik bir tasarım ve işbirliği platformudur. Artık varlıkları yükledikten sonra manuel olarak düzenlemeye gerek kalmadan tüm kanallarda hızlı ve markaya uygun içerik oluşturmak mümkün; Basitleştirilmiş sizin için her şeyi yapar! Bu şekilde, pazarlamacı...
Notta
notta.ai
Notta, desteklenen 58 dille, herhangi bir sesli görüşmeyi hızlı bir şekilde eyleme geçirilebilir metne dönüştürmeye ve özetlemeye yardımcı olan lider bir AI transkripsiyon aracı ve toplantı not alma aracıdır. * Önemli haber: Airgram Notta'ya katıldı! Notta, video/ses dosyalarını ve canlı konuşmaları...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart, görseller tasarlamak ve videoları yeniden kullanmak için sezgisel, kullanımı kolay bir görsel iletişim platformudur. İnfografik, sunum, el ilanı, poster ve rapor oluşturucusu, iletişimcilerin önemli hikayeler anlatmasına ve fark yaratmasına yardımcı olur. Etkili sunumlarla fikrinizi akta...
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle, profesyonel ve amatör podcast yayıncılarının üretim kalitesinde podcast'leri kolaylıkla oluşturmasına, düzenlemesine ve dağıtmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir ses ve video oluşturma platformudur. Platform, kullanıcılara ses ve videoyu kaydedip düzenlemenin yanı sıra 10'a kada...
Tactiq
tactiq.io
Konuşmayı yönetin, notlarla biz ilgileniriz. Tactiq'in Google Meet, Zoom, MS Teams ve Webex'in gerçek zamanlı transkripsiyonu sayesinde hiçbir kelimeyi kaçırmayacaksınız.
Happy Scribe
happyscribe.com
Transkripsiyon ve Altyazı hepsi bir arada platform. Son teknoloji ürünü A.I. en iyi dil profesyonelleriyle yan yana çalışıyoruz.
Rewatch
rewatch.com
Bitmeyen toplantılara ve not almaya elveda deyin. Rewatch, yapay zeka destekli not alma aracını, ekran kaydediciyi ve ortak çalışmaya dayalı video merkezini birleştiren tek çözümdür; böylece gereksiz toplantıları ortadan kaldırabilir, maliyetleri azaltabilir ve işinize odaklanmaya devam edebilirsini...
tl;dv
tldv.io
Zoom ve Google Meet için Yapay Zeka Destekli Toplantı Kaydedici - tl;dv. Çevrimiçi toplantılarınızı videoya kaydetmek, yazıya dökmek, vurgulamak ve paylaşmak için GPT destekli toplantı yazılımını keşfedin. TLDV'yi ücretsiz deneyin!
Rev
rev.com
Rev, insan konuşmasının tüm gücünü ortaya çıkarmak için kurulmuş bir konuşma teknolojisi şirketidir. Rev, dünyanın her yerindeki markaların ve sesin, ses ve videoyu anlamlı bilgiye dönüştürmesine yardımcı olmak için insan-yapay zeka çözümleri sunuyor. Doğruluk ve ölçek için tasarlanan Rev, transkrip...
Sessions.us
sessions.us
Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.
Trint
trint.com
Trint, video ve ses dosyalarını metne dönüştürme konusunda uzmanlaşmış yapay zeka destekli bir yazılım aracıdır. Çeşitli medya formatlarını yazılı içeriğe dönüştürmek için hızlı ve etkili bir çözüm sunar. 30'dan fazla dili destekleyen Trint, %99'a varan doğruluk oranıyla doğru transkripsiyon sonuçl...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek, toplantı süreçlerini daha verimli ve anlaşılır hale getirmek için tasarlanmış bir yapay zeka toplantı asistanıdır. Bu araç, toplantı içeriğinin daha sonra kolayca gözden geçirilmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için yapay zeka destekli transkripsiyon özellikleriyle birlikte toplantıla...
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker, toplantılar sırasında not almada devrim yaratmak için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Toplantıların anında özetlenmesine odaklanarak kullanıcıların ayrıntıları belgelemek yerine konuşmalara konsantre olmalarını sağlar. Araç, toplantılar sırasında tartışılan önemli n...
Grain
grain.com
Grain, müşteri odaklı rollerdeki kişilerin müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamasını ve savunmasını kolaylaştıran, yapay zeka destekli bir toplantı kayıt aracıdır. Grain, her müşteri görüşmesinden not almayı, kayıt tutmayı ve içgörü yakalamayı otomatikleştirmek için Zoom, Google Meet veya Microsoft Te...
Zeemo
zeemo.ai
Zeemo, içerik oluşturuculara 18 dilde video altyazılarını en son teknoloji doğruluk oranlarıyla otomatik olarak oluşturma ve çevirme olanağı sağlar. Gelişmiş ses tanıma ve doğal dil anlama teknolojisini kullanan Zeemo, videolardaki insan seslerini otomatik olarak tanır ve bunları altyazıya dönüştürü...
Vowel
vowel.com
Vowel, yapay zeka destekli bir video konferans ve toplantı aracıdır. Yapay zeka destekli toplantı özetleriyle Vowel, basit, güvenli ve güvenilir bir deneyimle her toplantıyı daha kapsayıcı ve değerli hale getirir. Toplantılara ev sahipliği yapın, kaydedin, yazıya dökün, kırpın, arayın ve paylaşın; e...
Sonix
sonix.ai
Sonix, hızlı, doğru ve uygun fiyatlı ses çeviri hizmetleri sunan bir sesten metne çeviri yazılımıdır. Platform, sesi hızlı bir şekilde metne dönüştürmek için yapay zeka teknolojisini kullanıyor ve ardından 40'tan fazla dilde çeviri hizmeti sağlıyor. Kullanıcılar ses ve video dosyalarını, önce sesi ...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza v...
Claap
claap.io
Claap, ekran kaydını, toplantı kaydını ve video wiki'yi tek bir yerde birleştiren hepsi bir arada bir Video Çalışma Alanıdır. Claap ile şunları yapabilirsiniz: - Bir sonraki toplantınızı kısa bir videoyla değiştirin. Ek açıklamalar, ileti dizileri ve video yanıtlarıyla daha hızlı geri bildirim alın ...
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics, insan konuşmasındaki iş değerini ortaya çıkarmak için AI ve ML'deki en son atılımları birleştiren Konuşma Zekası alanında dünyanın önde gelen uzmanıdır. İşletmeler, gerçek zamanlı ve kayıtlı medyada demografik, yaş, cinsiyet, aksan, lehçe veya konuma bakılmaksızın insan düzeyindeki kon...
Exemplary AI
exemplary.ai
Örnek Yapay Zeka, yapay zeka destekli çok dilli transkripsiyon, çeviri ve içerik oluşturmayı tek bir platformda birleştiren hepsi bir arada içerik oluşturma aracıdır. Kullanıcı dostu arayüzü; özetler, odyogramlar, altyazılar ve gerçek zamanlı Yapay Zeka Sohbet dahil olmak üzere zahmetsiz içgörü çıka...
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI, hızlı transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, meta veri oluşturma ve yapay zeka ana bilgisayar etkileşimlerini etkinleştirme gibi özellikler sunarak podcast üretimini kolaylaştırmak için gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanan bir platformdur.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai, gelişmiş derin öğrenme modellerini kullanarak geliştiricilere gerçek zamanlı transkripsiyon ve yapılandırılmamış konuşma verilerinin içgörülerini sunan bir konuşma zekası platformudur. Araç, gelir istihbaratı, etkinlikler ve web seminerleri, uzaktan işbirliği, iletişim merkezi ve işe alım...
Transcript LOL
transcript.lol
En iyi yapay zeka tarafından desteklenen en yüksek kalitede transkripsiyonlar. 100'den fazla dili destekler. Ses veya video dosyalarınız için yüksek kaliteli transkripsiyonlar oluşturmanın yanı sıra, yüksek düzeyli ve ayrıntılı özetler, blog gönderileri, sosyal medya gönderileri, Twitter yazışmaları...