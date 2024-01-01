Unwrap.ai, işletmelerin müşteri ihtiyaçlarını anlamasına ve müşterilerin gerçekten önemsediği ürünler oluşturmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir geri bildirim analitiği platformudur. Unwrap.ai, müşteri geri bildirimlerini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürerek, ürün ekiplerinin ürünlerini güçlendirmesine ve müşteri memnuniyetini artırmasına olanak tanır. Unwrap.ai'nin temel özelliklerinden biri, hem genel hem de özel kaynaklardan geri bildirim toplayabilmesi ve manuel çaba ve elektronik tablo ihtiyacını ortadan kaldırabilmesidir. Yapay zeka teknolojisi, geri bildirimlerdeki önemli öngörüleri ve kalıpları otomatik olarak tanımlayarak ürün ekiplerinin müşterilerinin tercihlerini ve önceliklerini daha derinlemesine anlamasına olanak tanır. Bu anlayış daha sonra ürün yol haritasını iyileştirmek ve özellik geliştirmeye etkili bir şekilde öncelik vermek için uygulanabilir. Unwrap.ai ayrıca işletmelerin ürün iyileştirmelerini toplu e-posta yoluyla müşterilerine doğrudan duyurmasına olanak tanıyan ve geri bildirimlerinin dinlendiğini ve dikkate alındığını gösteren bir mesajlaşma özelliği de sunuyor. Platform, ürünün en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için kullanıcı dostu bir kontrol paneli ve özelleştirilebilir uyarılar sunuyor. Ekipler geri bildirim verilerindeki anormallikler ve eşikler hakkında bilgi sahibi olur. Ayrıca Unwrap.ai, işletmelerin NLP teknolojisini kendi özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilmiş yollarla kullanmalarına olanak tanıyan bir API sunar. Unwrap.ai ile işletmeler, geri bildirim analiz sürecini kolaylaştırarak ve mühendislik kaynaklarını en üst düzeye çıkararak zamandan ve kaynaklardan tasarruf edebilir. Platform birinci sınıf yatırımcılar tarafından destekleniyor ve şirketlerin müşteri ihtiyaçlarını gerçekten anlamalarına yardımcı olmak ve olağanüstü ürünler geliştirmelerine olanak sağlamak için tasarlandı.

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