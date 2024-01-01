Unleash, bir çalışanın ihtiyaç duyduğu anda, çalışmayı tercih ettiği her yerde, şirket departmanları içindeki bilgiyi kolayca düzenleyerek SaaS araçlarınızdaki tüm bilgilerden yararlanmak için yapay zekayı kullanır. Unleash bunu şirketinizin Slack, Notion, Jira, Zendesk ve daha fazlası gibi veri kaynaklarıyla kusursuz entegrasyonlar yoluyla gerçekleştirir ve her çalışanın sadece Unleash'e sorarak aradıkları bilgiyi bulmasına olanak tanır.

Web Sitesi: unleash.so

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