UNLEASH

UNLEASH

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UNLEASH, İK, çığır açan teknolojiler ve işin geleceği konusunda gidilecek yer. Dünya çapındaki organizasyon liderlerine ilham veren ve onları güçlendiren haberlerin, analizlerin ve pazar trendlerinin temel kaynağıdır. UNLEASH'in merkezi Londra, Birleşik Krallık'ta olup, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet göstermektedir. Portföyümüz şunları içerir: UNLEASH World (Paris) – Dünyanın En Etkili İK Konferansı ve Sergisi, bir sonraki çığır açan teknoloji dalgasını ve işin geleceğini şekillendiren küresel yenilikçileri sergiliyor. UNLEASH Amerika (Las Vegas) - Dünyanın İK Liderlerinin iş yapmak ve kuruluşların İK ve inovasyon hakkındaki düşüncelerini değiştiren ilham verici hikayeleri ve teknik bilgileri keşfetmek için geldiği Uluslararası İK Festivali. Sonuçta işe yarayan, ağ kuran ve iş yapan fikirleri paylaşmak için bir platform sağlıyoruz.

Web Sitesi: unleash.ai

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