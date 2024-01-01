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Ukrayna'nın en son haberlerini, günün haberlerini çevrimiçi alın. UNIAN'dan siyaset, ekonomi, en son spor haberleri, Ukrayna ve dünya 2022 haberleri 24 saat Ukraynaca. Unian, 1993 yılında kurulan Ukrayna'nın ilk sivil toplum bağımsız haber ajansıdır. Bağımsızlığın ilk on yılı boyunca, Ukrayna devletinin oluşumu sırasında UNIAN, yerli ve yabancı medya için Ukrayna'daki olaylar ve haberler hakkında tek objektif bilgi kaynağıydı. .

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