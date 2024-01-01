UltraScriber

UltraScriber

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Web Sitesi: ultrascriber.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde UltraScriber çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

UltraScriber, saatler süren ses ve videoyu dakikalar içinde otomatik olarak yazıya dönüştürmenize olanak tanıyan bir Web uygulamasıdır. Ayrıca transkripsiyonun bir özetini ve otomatik kategorizasyonunu da oluşturur. Son olarak paragraflardaki transkriptleri zaman damgalarıyla ve her paragrafta konuşan kişinin kimliğini görüntüleyerek görüntüleyebileceğiniz profesyonel bir görünüm sunar.
Kategoriler:
Productivity
Transkripsiyon Yazılımı

Web Sitesi: ultrascriber.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, UltraScriber ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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