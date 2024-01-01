Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

UltraScriber, saatler süren ses ve videoyu dakikalar içinde otomatik olarak yazıya dönüştürmenize olanak tanıyan bir Web uygulamasıdır. Ayrıca transkripsiyonun bir özetini ve otomatik kategorizasyonunu da oluşturur. Son olarak paragraflardaki transkriptleri zaman damgalarıyla ve her paragrafta konuşan kişinin kimliğini görüntüleyerek görüntüleyebileceğiniz profesyonel bir görünüm sunar.

Web Sitesi: ultrascriber.com

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