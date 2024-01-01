Ukrainian Truth

Ukrainian Truth

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Web Sitesi: pravda.com.ua

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Ukrayna Gerçeği, Ukrayna'daki sosyo-politik ve ekonomik olayları kapsayan bağımsız bir çevrimiçi yayındır. Siyaset bilimciler, ekonomistler, yazarlar, kültürel figürler, tanınmış gazeteciler Ukrayna Pravda'sında düzenli olarak makale yazanlardır. 2000 yılındaki kuruluşundan bu yana site şaşırtıcı derecede istikrarlı bir trafiğe, yani her yıl yüz milyonlarca okuyucuya ulaştı. Ukraynalı Pravda web sitesi her gün yarım milyondan fazla tekil okuyucu tarafından ziyaret ediliyor.

Web Sitesi: pravda.com.ua

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