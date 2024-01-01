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Tasarımcılar için Dijital Pazaryeri ve topluluk. 2013 yılında bir avuçtan az tasarım ürünü içeren küçük bir şirket içi proje olarak kurulan UI8, büyüyerek dünyanın dört bir yanından son derece yetenekli yazarlardan gelen yaklaşık 4.200'den fazla kullanışlı tasarım kaynağını sergileyen tam özellikli bir tasarım pazarına dönüştü. Yüksek kaliteli UX/UI tasarım kaynakları ve tasarımcılara yönelik ücretsiz öğelerden oluşan büyüyen bir kitaplığa sahip, %100 seçilmiş dijital pazar yeri.

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