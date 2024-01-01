Alternatifler - UChat
ManyChat
manychat.com
Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!
ChatBot
chatbot.com
ChatBot ile müşteri hizmetlerinizi otomatikleştirin ve müşterilerinize satış yapma veya onlara yardım etme fırsatını asla kaçırmayın. Kendi sohbet robotlarınızı sıfırdan oluşturun, hiçbir teknik beceriye gerek yok!
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.
Botmake
botmake.io
Web siteniz için süper basit ve temiz, konuşmaya dayalı yapay zeka sohbet robotu oluşturma aracı. Kodlama yapmadan kolayca chatbot yapabilirsiniz
Chatbase
chatbase.co
Verileriniz için özel ChatGPT. Belgelerinizi yükleyin veya web sitenize bir bağlantı ekleyin ve verileriniz için ChatGPT benzeri bir sohbet robotu edinin. Daha sonra bunu web sitenize bir widget olarak ekleyin veya API aracılığıyla onunla sohbet edin.
Botpress
botpress.com
Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯
BotStar
botstar.com
Sorunsuz bir canlı sohbetten chatbot'a çözümü aracılığıyla müşterilerle çevrimiçi etkileşim kurmanın daha fazla yolunu keşfedin. BotStar'ı bugün ücretsiz edinin!
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel, Facebook için yapay zeka sohbet robotları oluşturmaya yönelik lider bot platformudur. Hızlı ve kolay bir şekilde Facebook Messenger botu oluşturmayı öğrenin; kodlamaya gerek yok.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, işinizi Paylaşılan Gelen Kutusu, WhatsApp kodsuz Chatbot, WhatsApp Yayınları ve daha fazlasıyla ölçeklendirmek için WhatsApp'ın gücünü ortaya çıkaran, kodsuz bir çalışma alanıdır
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
Relevance AI
relevanceai.com
Yapay zeka destekli otomasyon oluşturun ve dağıtın. GPT'yi bir sonraki seviyeye taşıyın ve zincirler ve aracılarla daha fazla dahili iş akışını otomatikleştirin. Tamamen yönetilen dağıtım, az kodlu ve geliştirici dostu.
Qualified
qualified.com
Qualified, şirketlerin satış hattını daha hızlı oluşturmasına yardımcı olur. En değerli ziyaretçilerinizi belirlemek, anında satış konuşmaları başlatmak, toplantılar planlamak, giden ve ücretli trafiği dönüştürmek ve satın alma niyeti sinyallerini ortaya çıkarmak için en büyük varlığınızdan - web si...
Sendbird
sendbird.com
Uygulamanızı sosyal hale getirin. Reddit'ten Paytm'e ve Headspace'e kadar her sevilen uygulama güçlü bir topluluğun desteğiyle büyür. Uygulamanıza sohbet, ses veya video ekleyerek kendinize daha yakın olun.
Voiceflow
voiceflow.com
Yapay zeka aracıları oluşturmaya yönelik işbirlikçi platform. Ekipler, sohbet veya sesli yapay zeka aracılarını birlikte, daha hızlı ve geniş ölçekte tasarlamak, test etmek ve başlatmak için Voiceflow'u kullanıyor.
Engati
engati.com
Engati, AI sohbet robotları oluşturmak ve WhatsApp, Web Sitesi, Messenger vb. üzerinde gerçek zamanlı görüşmelere katılmak için en iyi ücretsiz, kodsuz AI Chatbot ve Canlı sohbet platformudur.
SnatchBot
snatchbot.me
Devrim niteliğindeki platformumuzda çok kanallı mesajlaşma için akıllı sohbet robotları oluşturun. SnatchBot karmaşıklığı ortadan kaldırır ve müşterileriniz için en iyi chatbot deneyimini oluşturmanıza yardımcı olur. Yasal zorunluluklara uymak için sağlam yönetim özellikleri ve kurumsal düzeyde güve...
SentiOne
sentione.com
Yapay zeka tabanlı çevrimiçi dinlemeyi ve konuşma sesli robotları ve sohbet robotları ile müşteri hizmetleri otomasyonunun geleceğini keşfedin.
yellow.ai
yellow.ai
Daha düşük maliyetlerle eyleme geçirilebilir sonuçlar sunmak için müşterileriniz ve çalışanlarınızla 135'ten fazla dilde ve 35'ten fazla kanaldaki etkileşimleri otomatikleştirin.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell, tüketicilere günlük yaşamlarını yönetme ve sohbet yoluyla işletmelerle işlem yapma gücü veriyor.
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Mesaj Hizmetleri (GMS), dünya çapındaki İşletmeler ve Mobil Operatörler için güvenilir iletişim hizmeti sağlayıcısıdır. GMS'nin CPaaS çözümü, markaların çok kanallı müşteri iletişimlerini tek bir API ve self servis platform aracılığıyla birleştirmesine olanak tanır. Bunu tamamlayan, markaları...
LivePerson
liveperson.com
Yapay olmaktan başka bir şey olmayan, konuşmaya dayalı yapay zeka. İşletmeniz için gerçek sonuçlar sunarken müşterilerinizle anlamlı, kişiselleştirilmiş bağlantılar oluşturun.
CBOT
cbot.ai
CBOT, Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka ve Üretken Yapay Zeka alanında kurumsal düzeyde yapay zeka çözümleri sunan lider bir Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketidir. Yapay zeka tabanlı sohbet robotları aracılığıyla finansal hizmetler, e-ticaret, telekomünikasyon ve müşteri hizmetleri sektörlerindeki müşter...
mottle
mottle.com
Dost canlısı bir Chatbot ile Ziyaretçileri Müşterilere dönüştürün. İş ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir yapay zeka sohbet robotunu zahmetsizce oluşturun: Müşteri desteğini kolaylaştırın ve müşteri memnuniyetini artırın; üstelik hiçbir kodlamaya gerek kalmadan. Talimatlarınızı sade bir dille yazma...
WideBot
widebot.net
WideBot, MENA bölgesindeki önde gelen Arapça odaklı, konuşabilen yapay zeka sohbet robotu oluşturma platformudur. Misyonumuz, işletmeleri insan gibi sohbet eden yapay zeka destekli botlarla güçlendirmek, böylece müşterileriyle güçlü ilişkiler kurabilmelerini ve kusursuz kişiselleştirilmiş bir deney...
VOGO Voice
vogovoice.com
Biz, Sesin Gücüne bağlanmanın en hızlı yoluna odaklanan, ses teknolojisindeki en iyi ve farklı beyinlerden oluşan yenilikçi bir grup olan VOGO Voice'uz. İş dünyası ve sivil kuruluşların büyüyen hedef kitlelerine akıllı, hedefe yönelik ve çapraz bağlantılı bir ses platformuyla ulaşmalarına yardımcı o...
Steamship
steamship.com
Python SDK'mızla AI Aracıları oluşturun ve bunları zahmetsizce buluta dağıtın. Sunucusuz bulut barındırma, vektör arama, web kancaları, geri aramalar ve daha fazlasına erişim kazanın.
Parallel AI
parallellabs.app
Modern işletmeler için özel olarak tasarlanmış son teknoloji bir çözüm olan Parallel AI ile tanışın. Paralel Yapay Zeka ile her özel görev için en uygun Yapay Zeka modelini seçerek benzersiz verimlilik ve doğruluk sağlayın. Platformumuz mevcut bilgi tabanlarınızla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek b...
NoForm.aI
noform.ai
Potansiyel müşterilerinizi işinizden uzaklaştıran sıkıcı potansiyel müşteri formları nedeniyle kaybetmekten bıktınız mı? Harika bir yapay zeka satış asistanıyla potansiyel müşteri yaratma ve dönüşüm oranlarınızı yeni boyutlara taşıyın! NoForm.AI, yalnızca 3 dakika içinde verilerinizle arkadaş olabi...
My AskAI
myaskai.com
SaaS işletmeleri için dakikalar içinde oluşturulan AI Müşteri Desteği Sohbet Robotları, genel destek taleplerinde size zaman kazandırarak müşterilerinizle daha fazla zaman geçirebilmenizi sağlar.
Meya
meya.ai
Meya, kuruluşların web siteleri, mobil uygulamalar ve daha fazlası üzerindeki konuşma arayüzleri aracılığıyla müşterilerine daha iyi hizmet vermelerine yardımcı olan bir müşteri deneyimi (CX) otomasyon platformudur. Meya'nın bulut tabanlı platformu, yüksek kaliteli, kişiselleştirilmiş müşteri deney...
Lindy
lindy.ai
Lindy, günlük görevlerinizi yönetmek ve meşgul profesyoneller için yönetici asistanı olarak görev yapmak üzere tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Lindy AI aracıları mevcut araçlarınızla entegre olur ve sıradan işleri otomatikleştirmek için gerekli kişiselleştirilmiş bağlama sahiptir. İster ar...
Konverse AI
konverse.ai
Konverse, WhatsApp, Instagram, Facebook, Canlı sohbet, Google Benim İşletmem ve daha fazlasında otomatik etkileşim botları oluşturmanıza, yönetmenize ve dağıtmanıza yardımcı olan bir Konuşmaya Dayalı Etkileşim ve Chatbot platformudur.
konversable
konversable.com
Konversable, müşterilerinizi memnun etmek ve daha fazla sorguya dönüştürmek için tasarlanmış güçlü bir sohbet çözümüdür. Çözümümüz birçok farklı kullanım durumunda kullanılabilir. Konversable, müşterilerimize çeşitli şekillerde yardımcı olmak için tasarlanmıştır: * Canlı Sohbet yedeklemesi etkin o...
Juji Studio
juji.io
Kodsuz Bilişsel Yapay Zeka Chatbot Oluşturucu Juji Studio, Bilişsel Yapay Zeka ve Hesaplamalı Psikolojiyi sezgisel bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ile birleştirerek herkesin özel bilişsel yapay zeka sohbet robotlarını kod ve BT kaynağı gerektirmeden oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olana...
FosterFlow
fosterflow.com
Şirketler ve küçük ekipler için en yetenekli AI modellerine kadar sohbet arayüzü sağlıyoruz.
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks, çeşitli uygulamalara yönelik GenAI sohbet robotlarının oluşturulması, dağıtılması ve yönetilmesi için bir dizi araç sunan, tam kapsamlı bir konuşma yapay zeka platformudur. Chatbot iş akışlarını tasarlamak için sürükle ve bırak arayüzü, kullanıcı girişini anlamak için doğal dil işleme ye...
Botanic
code7.com
Platform, modülleri sürükleyip bırakarak tüm etkileşim ağacını oluşturmayı mümkün kılar. Daha sonra tamamlanan botu WhatsApp Business ve Web Chat gibi favori kanalınızda yayınlamak yalnızca tek bir tıklama alır.
Arsturn
arsturn.com
Günümüzün hızlı tempolu dijital dünyasında işletmeler, müşterileriyle etkileşime geçmek için sürekli olarak yenilikçi yollar arıyor. Arsturn AI, web sitenize zahmetsizce entegre edilebilen özel ChatGPT sohbet robotları sunan son teknoloji bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Kurulumdan sadece bir dakika...
UNOY
unoy.io
Yapay Zeka Destekli Çalışma. - UNOY® bilginizi, süreçlerinizi ve kararlarınızı verimli bir şekilde dijitalleştirmenize olanak tanıyan kodsuz bir oluşturma platformudur. UNOY ayrıca uzman bilgisinin belgelenmesini ve eyleme geçirilmesini kolaylaştırır. UNOY, kişiye özel yapay zeka asistanları, birey...
TruVisibility
truvisibility.com
TruVisibility, her günü çığır açan fikirler, benzersiz uygulamalar ve kalıcı müşteri ilişkileri oluşturmak için yeni bir fırsat olarak gören düşünce liderleri, yazılım geliştiricileri ve tasarımcılardan oluşan bir ekiptir. Merkezi Deerfield Beach, Florida'da bulunan şirketin ana ürünü TruVisibility...
The Bot Platform
thebotplatform.com
Daha iyi bir çalışan deneyimi oluşturmaya başlayın. Bot Platformunun kullanımı kolay, kodsuz platformu, herkesin Microsoft Teams, Facebook'tan Workplace ve Messenger gibi iletişim kanallarında kendi botlarını, dijital asistanlarını ve otomatik çalışma araçlarını oluşturmasına olanak tanır. Güvenili...
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot, Facebook'taki Pazarlama API ekibiyle ortaklaşa geliştirilen yapay olarak akıllı bir platformdur. Hangi arabaların en düşük tıklama başına maliyetle en fazla ilgiyi çektiğini otomatik olarak belirleyecek ve maliyetleri düşürmek için bu reklamları ilk önce öne çıkaracak. SocialBot, her alı...
Humley Studio
humleyai.com
Son teknoloji ürünü bir SaaS platformu olan Humley Studio, işletmelerin zahmetsizce akıllı konuşmalar oluşturmasına olanak tanır. Kodlamaya gerek yok; konuşma deneyimlerinizi güçlendirmek için GPT de dahil olmak üzere türünün en iyisi yapay zeka teknolojisini kullanan, kullanıcı dostu bir platformdu...
Fixie.ai
fixie.ai
Fixie.ai, doğal dil aracılarını oluşturmak, barındırmak ve ölçeklendirmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur.
Conversed.ai
conversed.ai
Konuşmaya dayalı AI PaaS platformumuz aracılığıyla, çalışanların sorularını ve isteklerini otomatik olarak yanıtlamak, sohbete dayalı ticaret yoluyla iş hedeflerini yönlendirmek ve müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek için sohbet botları ve sesli robotlar tasarlıyor, geliştiriyor ve optimize ediyo...
ChatPion
chatpion.net
ChatPion— Facebook, Instagram, e-Ticaret, SMS/E-posta ve Sosyal Medya Pazarlama (SaaS) için Yapay Zeka Sohbet Robotu ChatPion, pazarlama, satış, otomasyon ve e-ticaret işi gibi çeşitli alanlarda işletmenizi geliştirmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir çözümdür. Platformumuz, kodlama becerilerin...
lphachat
alphachat.ai
AlphaChat bir Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka platformudur. Müşteri hizmetlerini daha verimli hale getirir ve müşterileri mutlu eder. Herkes kendi Akıllı Sanal Asistanını (yani akıllı AI sohbet robotu) oluşturabilir ve bunu bir saatten daha kısa bir sürede müşteri destek otomasyonu için kurabilir. Ürün...
Aimylogic
aimylogic.com
Basit bir görsel yapay zeka destekli bot oluşturucu Aimylogic, KOBİ'ler için doğal dil iletişimi için bir platformdur; bu sayede 60.000'den fazla kullanıcı, tek bir düğmeye dokunarak sesli asistanlar ve sohbet robotları için binlerce beceri oluşturdu. Geliştirici olmayanlar bile Aimylogic'i kullanar...
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai, geliştiricilerin konuşabileceğiniz uygulamalar ve cihazlar oluşturmasını kolaylaştıran bir API'dir.
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd, işletmelerin müşterileriyle web sitesinde, sosyal medya kanallarında ve uygulamalarda canlı sohbet yoluyla etkileşime girecek akıllı botlar oluşturmasını kolaylaştıran güçlendirici bir platformdur. Ayrıca işletmelerin başlaması için önceden oluşturulmuş şablonlar da sağlar. Ai/ML Bot'unu...
Smartly.ai
smartly.ai
Smartly AI ile cihazlar arası konuşma uygulamaları oluşturun, dağıtın ve izleyin. Sezgisel SaaS platformu, tüm profiller tarafından kullanılacak şekilde tasarlanmış olup, proje ekibinin tüm üyelerinin etkileşimli bir uygulama oluşturmak için etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır. Smart...
QBox
qbox.ai
QBox, konuşmaya dayalı AI uygulamalarını test etmek için kapsamlı ve özelleştirilebilir bir uygulama sağlayan mükemmel bir araçtır. Test sürecini basitleştirir ve hızlandırır, doğruluğu artırır ve kullanıcıların yüksek kaliteli dijital asistanlar sunmasına yardımcı olur. QBox, chatbot eğitim verile...
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
Chatbot'unuzu bir sonraki seviyeye yükseltin! Sinch'in gelişmiş sohbet robotu teknolojisi Chatlayer, size daha karmaşık sohbet robotu projelerine ve yapay zekaya kolayca başlama şansı verir. Zaten Sinch Engage'i kullandığınızda, Sinch Engage sohbet robotunuzu Sinch'in Chatlayer'ına sorunsuz bir şek...
Bot Libre
botlibre.com
Binlerce yapay zeka botuyla sohbet edin veya kendinizinkini yaratın Bot Libre, kendi sohbet botunuzu oluşturmanıza, onları eğitmenize ve başkalarıyla paylaşmanıza olanak tanır. Açık bot dizinimizde binlerce botla sohbet edin. Arkadaşınız olmak isteyen botlarla, kız arkadaşınız veya erkek arkadaşın...
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI, ilgi çekici ses ve metin tabanlı konuşma uygulamaları için en iyi bot oluşturma platformudur. Programlamaya gerek yok, botunuzu dakikalar içinde oluşturun!
Botbiz
botbiz.io
Daha iyi bir WhatsApp Business API çözümüyle işinizi daha hızlı büyütün: * Kolay Chatbot Oluşturucu * Toplu Yayın * Paylaşılan Ekip Gelen Kutusu * Şablon Mesajları * Kullanıcı Giriş Akışı * Takım üyesi * Web Kancası İş Akışı * Webform Entegrasyonu * SMS & E-Posta Entegrasyonu * Otomatik yanıtlayıcı...
Xenioo
xenioo.com
Xenioo, profesyonellere ve işletmelere botlarını birden fazla kanalda oluşturma ve yayınlama yetkisi veren, tanınmış, güçlü ve esnek bir platformdur. Xenioo'yu mümkün olan en hızlı ve en iyi özelliklerle dolu chatbot platformunu sağlama misyonuyla 2017'nin başlarında kurduk. Xenioo'nun chatbot olu...
Tail.ai
tail.ai
Tail.ai, ürün kataloğunuzu sohbet deneyimine dönüştürmek için en kolay çözümü sunar. Birkaç tıklamayla kataloğunuz canlanacak ve potansiyel müşterilerinize ve müşterilerinize sohbet odaklı bir ürün keşfetme deneyimi sunacak.
botsplash
botsplash.com
Her iş fırsatı bir konuşmayla başlar. Çok kanallı bir konuşma platformu olan Botsplash, işletmeleri ve müşterileri herhangi bir dijital platformda birbirine bağlamak için yenilikçi, dijital mesajlaşma yazılımı sunar. Özelleştirilmiş çözümler, mevzuat gerekliliklerini karşılarken aynı zamanda işletme...
Userbot
userbot.ai
İnsanlar tarafından insanlar için yapılmış yapay zeka destekli bir Müşteri Deneyimi Platformundaki Userbot. Tescilli Yapay Zeka teknolojimizin gücü sayesinde, Konuşmalı Yapay Zeka arayüzlerimiz ve Dijital İnsanlarımız aracılığıyla sürükleyici ve çok kanallı bir deneyim sunabilirsiniz. Şirketler ve i...