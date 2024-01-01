BOS, geliştiricilere ve işletmelere, kapsamlı kodlama deneyimi gerektirmeden hızlı ve kolay bir şekilde web uygulamaları oluşturma ve dağıtma yetkisi veren, az kodlu/kodsuz bir platformdur. Kullanıcılar UBOS ile OpenAI'den ChatGPT, Dalle-2 ve Codex gibi API'leri sorunsuz bir şekilde entegre edebilir ve hatta özel makine öğrenimi modellerini kullanabilir. Ayrıca satışları, envanteri, sözleşmeleri ve daha fazlasını etkili bir şekilde yönetmek için özel yönetici istemcisi ve CRUD işlevleri de oluşturabilirler. Ek olarak UBOS, kullanıcıların verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştüren ve işletmeleri için yeniliği teşvik eden dinamik gösterge tabloları oluşturmalarına olanak tanır. Ayrıca, kullanıcıların müşteri desteğini geliştirmek ve birden fazla entegrasyonla gerçek bir çok kanallı deneyim oluşturmak için kolayca sohbet robotları oluşturmasına da olanak tanır.UBOS'un hepsi bir arada bulut platformu, web uygulamalarını ölçeklenebilir, güvenli, güvenli hale getirmek için az kodlu/kodsuz araçları uç teknolojilerle birleştirir. ve yönetimi kolaydır. Araçları, entegrasyonlar ve ETL için düşük kodlu/kodsuz bir Node-Red akış oluşturucuyu, dahili araçlar için bir Appsmith UI Builder'ı, UBOS.tech'in genişletilmiş bir UI düzenleyicisini, Airtable gibi kodsuz bir veritabanı aracını ve çok daha fazlasını içerir. . UBOS ayrıca ChatGPT ile kullanıcı arayüzü widget'ları oluşturmak için bir AI Oluşturucu işlevi, CI/CD için bir dağıtım yöneticisi ve kompozit uygulamalar oluşturmak veya yüklemek için uygulama şablonları sağlar. UBOS, araçları ve hizmetleri yönetmek için tek bir alan olarak işlev gören bir çalışma alanına sahiptir.UBOS ayrıca işletmelerin operasyonlarını optimize etmesine, maliyetleri azaltmasına ve düşük kodlu bulut çözümleriyle büyümeyi artırmasına yardımcı olur. Platformun hızı, güvenliği ve ölçeklenebilirliği başarılı yazılım geliştirmenin temel taşlarıdır. Özellikleri arasında LLM/GPT-3 tipi modellere dayalı bir yapay zeka asistanı, son teknoloji görsel geliştirme araçları ekosistemi, arka plan çalışanları ve otomasyon hizmetleri ve kusursuz bir işbirliği çalışma alanı yer alıyor. UBOS'un gelişmiş entegrasyon çözümü her türlü veri kaynağına bağlanır, her türlü eski veya harici sistemle entegre olur ve iş süreçlerini kolaylıkla yürütür. Genel olarak UBOS, kullanıcıların güçlü web uygulamalarını kolaylıkla ve hızla oluşturmasına olanak tanıyan, kullanıcı dostu, az kodlu bir platformdur.

Web Sitesi: ubos.tech

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