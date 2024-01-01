Type Network

Type Network

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Web Sitesi: typenetwork.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Type Network, tip tasarımı, geliştirilmesi, lisanslanması ve kullanımına yönelik yeni bir modeldir. İyi tipografi ve akıllı yazı tipi kullanıcılarının sıklıkla karmaşık ve sürekli değişen gereksinimlerine yanıt olarak inşa edildi. Yazı tipi tasarımcılarına ait özel bir şirket olan Type Network, en iyi yazı tipini bulup desteklemek ve onu en iyi tasarımcılar için yayınlamak misyonuna odaklanmıştır.

Web Sitesi: typenetwork.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Type Network ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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