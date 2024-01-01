Tyler Technologies

Tyler Technologies

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Tyler Technologies (NYSE:TYL), kamu sektörüne entegre yazılım ve teknoloji hizmetleri sunmaktadır. Tyler'ın uçtan uca çözümleri yerel, eyalet ve federal hükümet kurumlarının bölge sakinleri ve birbirleriyle verimli ve şeffaf bir şekilde çalışmalarını sağlar. Tyler'ın çözümleri, verileri ve süreçleri farklı sistemler arasında birbirine bağlayarak müşterilerin eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde etme biçimini toplulukları için fırsatlara ve çözümlere dönüştürüyor. Tyler'ın 50 eyaletin tamamında, Kanada'da, Karayipler'de, Avustralya'da ve diğer uluslararası bölgelerdeki müşterileri ile yaklaşık 13.000 lokasyonda 40.000'den fazla başarılı kurulumu bulunmaktadır. Tyler, Government Technology'nin GovTech 100 listesi de dahil olmak üzere büyüme ve yenilikçilik açısından birçok kez tanınmıştır. Merkezi Plano, Teksas'ta bulunan bir S&P 500 şirketi olan Tyler Technologies hakkında daha fazla bilgiye tylertech.com adresinden ulaşılabilir.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: tylertech.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tyler Technologies ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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