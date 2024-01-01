TutorEva, GPT tarafından desteklenen, öğrencilere eğitim desteği ve çözümler sağlamayı amaçlayan bir yapay zeka aracıdır. Bu araç, günün her saati yapay zeka odaklı çözümler sunarak öncelikle ödev ve sınav hazırlığını kolaylaştırır. TutorEva'nın hizmetleri, kullanıcı tarafından yüklenen belirli soruları çözmekten, genel ödevin tamamlanması için rehberlik sağlamaya kadar uzanır. Çok çeşitli üniversite konularından gelen sorguları ele almak için tasarlanmıştır. GPA'nın iyileştirilmesine yardımcı olmak için ders kitaplarını ve belgelerini özümleyebilen AI CourseMate ve kullanıcıların çözüm için bir ödevin tamamını yüklemelerine olanak tanıyan DocSolver gibi çeşitli özelliklere sahiptir. Ek olarak TutorEva, uzmanlar tarafından doğrulanan popüler ders kitaplarına yönelik çözümlere ve ayrıntılı, rehberli açıklamalara sahip etkileşimli bir yapay zeka eğitim sistemine erişim sağlar. TutorEva, kişiselleştirilmiş rehberlik ve canlı açıklamalarla sohbet robotu düzeyindeki etkileşimleri aşarak zamanında ve ayrıntılı yardım sunar. Ayrıca kullanıcıların soru sorabileceği bir platform sağlayarak öğrenme sürecini daha etkileşimli hale getirir. TutorEva ayrıca TutorEva Uzantısı aracılığıyla ders kitabı ödevleri ve çevrimiçi çalışma zorlukları konusunda da yardım sağlayabilir. Bu uzantı, soruların doğrudan kullanıcının ekranından kırpılmasını ve çözülmesini kolaylaştırarak çevrimiçi çalışmanın verimliliğini artırır. Tutoreva sürekli olarak sadece problem çözmede değil aynı zamanda ödevlere ve sınavlara hazırlıkta da destek sağlayan bir çalışma ortağı olarak tanımlanıyor.

Web Sitesi: tutoreva.com

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