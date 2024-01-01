Tuskr, test süreçlerinizi geliştirecek bir dizi özellik sunan modern, bulut tabanlı bir test yönetimi yazılımıdır. Zengin metin, tablolar ve ekran görüntüleri içeren etkileyici test senaryoları yazın. Test senaryolarınızın tamamını veya bir alt kümesini kullanarak esnek test çalıştırmaları gerçekleştirin. Sohbet ve sorun takip sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olun. Gelişmiş güvenlik için geri dönüşüm kutusu, denetim takibi, iki faktörlü kimlik doğrulama ve tek oturum açma gibi kurumsal düzeyde özelliklerin keyfini çıkarın. Tuskr, ayrıntılı test raporları ve bilgilendirici ölçümler oluşturarak daha iyi görünürlük sağlar ve veriye dayalı kararları mümkün kılar. Küçük ekiplerden büyük işletmelere kadar uygun, cömert bir ücretsiz plan ve esnek fiyatlandırma seçenekleri sunuyoruz. Hızlı ve kolay bir değerlendirme için örnek veriler içeren 30 günlük ücretsiz deneme sürümümüzle başlayın. Özel müşteri destek ekibimiz, sorunlarınızı çözmeye kararlı, canlandırıcı bir müşteri deneyimi sağlar. Kolaylaştırılmış test yönetimi için Tuskr'ın verimliliğini ve rahatlığını deneyimleyin. Ücretsiz denemenize bugün kaydolun ve test süreçlerinizde devrim yaratın.

Web Sitesi: tuskr.app

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