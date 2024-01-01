Tuskr

Tuskr

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: tuskr.app

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Tuskr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tuskr, test süreçlerinizi geliştirecek bir dizi özellik sunan modern, bulut tabanlı bir test yönetimi yazılımıdır. Zengin metin, tablolar ve ekran görüntüleri içeren etkileyici test senaryoları yazın. Test senaryolarınızın tamamını veya bir alt kümesini kullanarak esnek test çalıştırmaları gerçekleştirin. Sohbet ve sorun takip sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olun. Gelişmiş güvenlik için geri dönüşüm kutusu, denetim takibi, iki faktörlü kimlik doğrulama ve tek oturum açma gibi kurumsal düzeyde özelliklerin keyfini çıkarın. Tuskr, ayrıntılı test raporları ve bilgilendirici ölçümler oluşturarak daha iyi görünürlük sağlar ve veriye dayalı kararları mümkün kılar. Küçük ekiplerden büyük işletmelere kadar uygun, cömert bir ücretsiz plan ve esnek fiyatlandırma seçenekleri sunuyoruz. Hızlı ve kolay bir değerlendirme için örnek veriler içeren 30 günlük ücretsiz deneme sürümümüzle başlayın. Özel müşteri destek ekibimiz, sorunlarınızı çözmeye kararlı, canlandırıcı bir müşteri deneyimi sağlar. Kolaylaştırılmış test yönetimi için Tuskr'ın verimliliğini ve rahatlığını deneyimleyin. Ücretsiz denemenize bugün kaydolun ve test süreçlerinizde devrim yaratın.
Kategoriler:
Software Development
Yazılım Test Araçları

Web Sitesi: tuskr.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tuskr ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Postman Web

Postman Web

postman.com

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Qase

Qase

qase.io

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

TestProject

TestProject

testproject.io

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

testRigor

testRigor

testrigor.com

Remo

Remo

remo.co

Perfecto

Perfecto

perfecto.io

QA Touch

QA Touch

qatouch.com

TestQuality

TestQuality

testquality.com

Cyara

Cyara

cyara.com

RSign

RSign

rsign.com

Testomat.io

Testomat.io

testomat.io

Kualitee

Kualitee

kualitee.com

Sendlane

Sendlane

sendlane.com

Stytch

Stytch

stytch.com

Abralytics

Abralytics

abralytics.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası