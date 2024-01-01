TuneFlow, yapay zeka tarafından desteklenen akıllı bir müzik yapma platformudur. Kullanıcının uzmanlık düzeyi ne olursa olsun, müzik oluşturmayı basitleştirmek ve geliştirmek için tasarlanmıştır. TuneFlow ile kullanıcılar, müzik prodüksiyonunun çeşitli yönlerini kapsayan bir dizi güçlü yapay zeka özelliğine erişebilir. Bu özellikler arasında kullanıcıların sesleri seçip kopyalamasına veya kendi seslerini oluşturmasına olanak tanıyan Voice Clone; ChatGPT Şarkı Sözleri, herhangi bir konuyla ilgili şarkı sözleri oluşturmak için güçlü bir araç; Önceden tasarlanmış melodiler ve eşlik parçalarıyla kullanıcıların müzik fikirlerine başlamalarına yardımcı olan Smart Composer; Davul kliplerini tercih edilen vuruş tarzlarıyla otomatik olarak dolduran yapay zeka destekli bir araç olan Smart Drummer; ve karışık ses parçalarını ayrı ayrı vokal, davul, bas ve diğer gövdelere ayıran Ultra-Temiz Kaynak Ayırıcı. TuneFlow ayrıca şarkı söyleme veya enstrüman kayıtlarını MIDI notalarına dönüştüren sektör lideri ses transkripsiyonunu da sunar. Kullanıcılar, Tek Tıklamayla Lo-Fi eklentisiyle kolayca lo-fi hip-hop şarkıları oluşturabilir. Ek olarak TuneFlow, sürekli olarak yeni AI modelleri geliştiren ve paylaşan AI müzisyenlerinden oluşan bir topluluğa sahip bir eklenti pazarı sağlar. Platforma bulut senkronizasyonu özelliklerine sahip herhangi bir cihazdan erişilebilir ve TuneFlow Masaüstü sürümü, gelişmiş ses düzenleme özellikleri ve VST/VST3/ desteği sunar. AB eklentileri. Kullanıcılar ayrıca projeleri sorunsuz bir şekilde içe ve dışa aktarabilir ve çalışmalarını başkalarıyla paylaşmak ve işbirliği yapmak için yaratıcı bir topluluğa katılabilirler. TuneFlow, yeni özelliklerle düzenli olarak güncellenmektedir ve video yaratıcılarının, satıcıların ve şirketlerin projeleri için telifsiz müzik API'lerine erişme seçeneği de dahil olmak üzere çeşitli fiyatlandırma seçenekleri sunmaktadır.

Web Sitesi: tuneflow.com

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