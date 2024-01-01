Alternatifler - Tune AI

Dropbase

dropbase.io

İş operasyonları ekipleri için uçtan uca bir veri platformu. Dropbase, operasyon ekiplerinin tüm e-tablo verilerini her şeye bağlanan tek bir güçlü veritabanında içe aktarmasına, doğrulamasına ve yönetmesine yardımcı olan bir veri platformudur.