Tule

Tule

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sensörler/bilgisayar görüşüyle ​​çiftçilerin sulama kararları vermesine yardımcı olun.

Web Sitesi: tuletechnologies.com

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