TrustPulse, WordPress dahil tüm web sitesi platformlarıyla entegre olabilen bağımsız bir sosyal kanıt uygulamasıdır. Bu eklentiden yararlanmak için TrustPulse hesabınızın olması gerekir. TrustPulse FOMO uygulamasını kullanmaya başlamak için buraya tıklayın. TrustPulse, dönüştürüldüğü kanıtlanmış güzel WordPress FOMO açılır pencereleri oluşturmanıza olanak tanıyan, kullanımı kolay bir sosyal kanıt bildirim oluşturucuyla birlikte gelir. FOMO sosyal kanıt bildirimlerinizi web sitenizle eşleştirmek için mesajı, renkleri, resimleri ve daha fazlasını özelleştirebilirsiniz. TrustPulse ile 2 tür FOMO kampanyası arasından seçim yapabilirsiniz: * Son Etkinlik: WooCommerce satın alımları, üyelik sitesi kayıtları, e-posta kayıtları ve daha fazlası gibi web sitesi etkinliklerinin canlı akışını gösterin. * On-Fire: Belirli bir dönemde web sitenizde işlem yapan kişi sayısını gösterir. TrustPulse WordPress FOMO eklentisini kullanan kullanıcılar, dönüşüm oranında anında bir artış gördü.

Web Sitesi: trustpulse.com

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