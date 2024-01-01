Alternatifler - TRUENDO

Privacy1

privacyone.co

Privacy1, kişisel verilerin pratik yönetimi için teknolojiler geliştiren, Stockholm ve Londra'da bulunan bir yazılım şirketidir. Misyonumuz, veri korumayı her ölçekteki işletme ve kuruluş için daha kolay ve erişilebilir hale getiren bir kolaylaştırıcı olmaktır. Sıfır güven gizlilik çözümümüz, ortamı...