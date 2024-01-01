Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İşletmeler için Anında Geçmiş Kontrolleri. TrueBiz, finansal hizmet sağlayıcıların işe alım sırasında manuel incelemeyi azaltmasına yardımcı olur. Web üzerinden şirkete ilişkin 250'den fazla veri noktasıyla (sektör ve adres gibi) şirketin geçmişine renk katıyor ve temel risk göstergelerini özetliyoruz. Süreç günler değil, saniyeler alır, böylece finansal hizmet sağlayıcılar risk gereksinimlerini verimli bir şekilde karşılayabilir ve yeni işletmeleri daha hızlı bir şekilde bünyesine katabilir.

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