True Link Financial

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True Link Visa® Ön Ödemeli Kart. Para gönderin, harcamaların korunmasına yardımcı olun, satın alma işlemlerini takip edin, gerçek zamanlı uyarılar alın ve daha fazlasını yapın. True Link ve True Link Visa® Ön Ödemeli Kartı, 150.000'den fazla ailenin ve profesyonelin harcamalarını güvence altına almasına ve bakımları altındaki kişilerin mali bağımsızlığını desteklemesine yardımcı oluyor. True Link Visa Kartı para göndermek, belirli harcamaları önlemeye yardımcı olmak, satın alma işlemlerini takip etmek, gerçek zamanlı uyarılar almak ve çok daha fazlası için kullanılabilir.

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