Alternatifler - Triggerbee

Nosto

nosto.com

Nosto, çevrimiçi markaların her temas noktasında ve her cihazda özgün, alakalı ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanıyor. Kullanım kolaylığı için tasarlanmış yapay zeka destekli bir Ticaret Deneyimi Platformu (CXP) olan Nosto, markalara, özel BT kaynaklarına veya uzun bir uygulama sü...