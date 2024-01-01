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WebCatalog

Trieve

Trieve

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Web Sitesi: trieve.ai

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Infrastructure for building AI search into your applications. Trieve combines powerful language models with tools for fine tuning ranking and relevance. Get features like dense vector semantic search, sparse vector full-text search, cross encoder re-ranker models, RAG endpoints, relevance weighting, and more in a single service.

Web Sitesi: trieve.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Trieve ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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