Alternatifler - Bettermode
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Ağınızdaki her şey için üyelikler oluşturun veya premium kurslar ve gruplar için ücret alın; kurulumu basit ve satması daha da kolaydır.
Heartbeat
heartbeat.chat
Konuşmaları, etkinlikleri, içerikleri ve daha fazlasını kendi alanınızda barındırın. Heartbeat, mükemmel şekilde kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi topluluk oluşturmanız için gereken yapı taşlarını sunar.
BigMarker
bigmarker.com
Hedef kitlenizin seveceği web seminerleri düzenleyin. İndirme veya sorun yaşamadan kolay, özelleştirilebilir web semineri yazılımına hazırsanız evinize hoş geldiniz.
Khoros
khoros.com
Yazılımımız, dijital bakım, sosyal pazarlama ve marka toplulukları oluşturup ölçeklendirerek en iyi müşteri deneyimlerini sunmanıza yardımcı olur. Başlamak için tıklayın!
Threado AI
threado.com
Yapay zeka destekli yardımcı pilotunuz, Slack, Discord ve Web'de müşterilerinize ve topluluk üyelerinize en iyi desteği sağlamanıza yardımcı olur. Ücretsiz başlayın!
Common Room
commonroom.io
Ortak Oda daha iyi ürünler oluşturmanıza, ilişkileri derinleştirmenize ve daha hızlı büyümenize yardımcı olur.
AtomChat
atomchat.com
AtomChat provides quick chat solutions for your website. With real time text, audio as well as video calling options. We are a ready to use chat application/plugin which easily integrates with more than 30 platforms and makes your website chat ready in minutes! The plugin also provides you with feat...
Webex Events
socio.events
Webex Events (eski adıyla Socio), sürükleyici, sezgisel ve kapsayıcı sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri destekleyen uçtan uca bir etkinlik yönetimi platformudur. Etkinlik uygulamaları, esnek kayıt, check-in ve yaka kartı yazdırma, müşteri adayı alma ve canlı yayın teknolojisiyle çıtayı yükseltin....
Glue Up
glueup.com
Glue Up, tek bir yerden etkinlikler, üyelikler ve diğer dijital araçlar aracılığıyla topluluğunuzu oluşturmanıza ve büyütmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir CRM platformudur. Glue Up'ın hepsi bir arada platformu en iyi CRM, etkinlik yönetimi, üyelik yönetimi, e-posta pazarlaması, proje yönetimi...
ToucanTech
toucantech.com
Daha akıllı topluluk yönetimi için tek bir sistem Bağlantılı bir web sitesi, portal, CRM ve iletişim çözümü