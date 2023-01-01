Alternatifler - Bettermode

Glue Up

glueup.com

Glue Up, tek bir yerden etkinlikler, üyelikler ve diğer dijital araçlar aracılığıyla topluluğunuzu oluşturmanıza ve büyütmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir CRM platformudur. Glue Up'ın hepsi bir arada platformu en iyi CRM, etkinlik yönetimi, üyelik yönetimi, e-posta pazarlaması, proje yönetimi...