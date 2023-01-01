Trek Medics'in misyonu dünya çapındaki her topluluğa hayat kurtaran teknolojiye erişim sağlamaktır. Trek Medics International, toplulukların doğru müdahale ekibini doğru zamanda doğru yere gönderebilmesini sağlamak için yenilikçi mobil teknolojiler geliştiriyor. Bunu öncelikle müdahale kuruluşları için güvenilir ve uygun maliyetli bir sevk çözümü olan Beacon aracılığıyla yapıyoruz.

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