Alternatifler - Translized

Locize

locize.com

Modern ve uygun fiyatlı bir yerelleştirme-yönetim platformu olan locize ile çeviri ve geliştirme arasındaki boşluğu kapatıyoruz. Özellikle sürekli yerelleştirme yeteneklerini açığa çıkarırken web sitenizi, uygulamanızı, oyununuzu veya projeniz her ne ise küresel, canlı ve daha ilgi çekici hale getir...