Alternatifler - Translate.com
Google Translate
translate.google.com
Google Çeviri, metinleri ve web sitelerini bir dilden diğerine çevirmek için Google tarafından geliştirilen ücretsiz, çok dilli bir sinir makinesi çeviri hizmetidir. Bir web sitesi arayüzü, Android ve iOS için bir mobil uygulama ve geliştiricilerin tarayıcı uzantıları ve yazılım uygulamaları oluştur...
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator, 28 Ağustos 2017'de başlatılan ve Almanya'nın Köln şehrinde bulunan DeepL GmbH (Linguee) tarafından geliştirilen ücretsiz bir sinirsel makine çeviri hizmetidir. Google Translate'den daha doğru ve incelikli olduğu yönünde olumlu basın mesajları aldı. DeepL şu anda aşağıdaki 11 dil ve...
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator, Microsoft tarafından sağlanan çok dilli bir makine çevirisi bulut hizmetidir. Microsoft Translator birden çok tüketici, geliştirici ve kurumsal ürünle tümleşiktir; Windows, Windows Phone, iPhone ve Apple Watch ile Android telefon ve Android Wear için Bing, Microsoft Office, Sha...
Yandex Translate
translate.yandex.com
Fransızca, Rusça, İspanyolca, Almanca, İtalyanca ve diğer birçok dilden İngilizce'ye ve tersten ücretsiz çevrimiçi çeviri, transkripsiyon, telaffuz ve kullanım örnekleri içeren sözlük. Yandex.Çeviri kelimelerle, metinlerle ve web sayfalarıyla çalışır.
네이버 파파고
papago.naver.com
Akıllı bir yapay zeka tercümanı olan Papago, insanların dil engeli olmadan iletişim kurabileceği bir dünyanın hayalini kuruyor. Naver Papago
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Dil engelini aşın. Bire bir sohbetler ve daha büyük grup etkileşimleri için cihazlar arasında çevrilmiş konuşmalar.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
108 dildeki metinleri zahmetsizce çevirin.
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate lider ücretsiz çevirmen/çevirmendir.
Lingva Translate
lingva.ml
Çevirileri Google ile ilgili herhangi bir hizmeti kullanmadan alır ve takip edilmelerini engeller.
Google Translation Hub
cloud.google.com
Hızlı çeviri. Biçim saklama. Şeffaf fiyatlandırma. Tek tıklamayla belgelerinizi çok dilli hale getirin. Tek adımda 1 dilden birçok dile çeviri yapın! Sezgisel, kurumsal kullanıcı dostu bir arayüzle içeriği kolayca 135 dile çevirin ve gerektiğinde insan geri bildirimlerini entegre edin. Translation ...
Lingvanex
lingvanex.com
Makine Çevirisi: Milyonlarca metin, ses, dosya ve web sitesini tam gizlilik korumasıyla sabit fiyata çevirin. 2 haftalık ücretsiz deneme.