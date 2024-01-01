Transaction Cloud

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

HEPSİ BİR ARADA TAM HİZMET SAAS PLATFORMU Küresel ödemeler, satış vergileri, abonelikler, faturalandırma, bağlı kuruluş yönetimi hepsi tek bir yerde. Biz ödeme işlemenizi, otomatik satış vergisi tahsilatınızı ve gönderiminizi, bağlı kuruluş pazarlama yönetiminizi, abonelik yönetiminizi ve sahtekarlığı önlemenizi yaparken SaaS, yazılım veya dijital ürün işinizi genişletin.

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