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TradeX, günlük yaşamınızı etkileyen olayların sonuçlarına göre işlem yapabileceğiniz bir borsadır. Evet veya hayır (bir olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği) üzerinden işlem yapabileceğiniz dünyanın en basitleştirilmiş türev borsasıyız. TradeX, insanların kendileri için önemli olan konularda işlem yapmalarına olanak tanır. Örnekler: İklim değişikliği, ulaşım, para birimleri, GSYİH, omikron vakaları, enflasyon oranı, filmin lansmanı, bir sonraki başkan ve çok daha fazlası.

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