TradeX

TradeX

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Web Sitesi: tradexapp.co

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

TradeX, günlük yaşamınızı etkileyen olayların sonuçlarına göre işlem yapabileceğiniz bir borsadır. Evet veya hayır (bir olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği) üzerinden işlem yapabileceğiniz dünyanın en basitleştirilmiş türev borsasıyız. TradeX, insanların kendileri için önemli olan konularda işlem yapmalarına olanak tanır. Örnekler: İklim değişikliği, ulaşım, para birimleri, GSYİH, omikron vakaları, enflasyon oranı, filmin lansmanı, bir sonraki başkan ve çok daha fazlası.

Web Sitesi: tradexapp.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, TradeX ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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