Tracksy, müzik yaratıcılarının önceden herhangi bir deneyime gerek duymadan kolayca benzersiz ve telifsiz müzik oluşturmalarını sağlayarak fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış üretken bir yapay zeka sistemidir. Sistemin kullanıcı dostu olması ve her seviyedeki uzman için erişilebilir olması amaçlanıyor ve müzik yaratıcılarına kendi şarkılarını geliştirmeye başlamaları için ücretsiz bir platform sağlıyor. Tracksy, elektronik ve EDM dahil olmak üzere aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli stil ve türler sunar ve müzik yaratımı için ilham kaynağı olarak kullanılabilecek örnek parçalar sağlar. Her örnek parçanın ruh hali, türü ve süresiyle etiketlenmesi, müzik yaratıcılarının ihtiyaçlarına göre doğru ses türünü seçmesine olanak tanır. Tracksy'yi benzersiz kılan şey, orijinal ve telifsiz müzik oluşturmak için üretken yapay zeka teknolojisini kullanmasıdır; bu, müzik yaratıcılarının, oluşturdukları parçaları telif hakkı ihlali korkusu olmadan herhangi bir amaç için kullanabileceği anlamına gelir. Genel olarak Tracksy, yapay zeka müzik üretimiyle yaratıcılıklarını keşfetmek isteyen müzik yaratıcıları için yenilikçi bir çözüm sunuyor. Platformun kullanım kolaylığı ve seçenek yelpazesi, her seviyedeki müzisyen için erişilebilir bir başlangıç ​​noktası sağlıyor ve müzik yaratmaya yönelik benzersiz yaklaşımı, onu yapay zeka müzik araçları ortamına heyecan verici bir katkı haline getiriyor.

Web Sitesi: tracksy.ai

