Alternatifler - TouchBistro
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekiplere sahip kuruluşların iletişimi geliştirmesine, personeli elinde tutmasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç seti içeren, mobil öncelikli bir iş gücü yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomati...
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey ta...
SevenRooms
sevenrooms.com
SevenRooms, komisyonsuz rezervasyonlar, sanal bekleme listesi, masa yönetimi, misafir profilleri, e-postayla pazarlama ve daha fazlasıyla konaklama işletmecilerinin karlarını artırmalarına yardımcı oluyor. Şirket, doğrudan rezervasyonları, restoranların tüm misafir yolculuğuna sahip olmasına, geliri...
OpenTable
opentable.com
OpenTable, restoranların en iyi yaptıkları şeyi, yani daha iyi yapmalarına yardımcı oluyor. Restoran sahipleri daha fazla koltuk doldurmak, vardiyaları daha düzgün yönetmek, misafir ilişkileri kurmak veya daha fazla gelir elde etmek istiyorsa OpenTable'ın kullanımı kolay çözümleri vardır. Müşteriler...
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast, restoranların operasyonlarını iyileştirmesine, satışları artırmasına ve daha iyi bir misafir deneyimi yaratmasına yardımcı olan bir restoran satış noktası ve yönetim sistemidir.
7shifts
7shifts.com
7shifts, operatörlere aşağıdaki konularda yardımcı olan, hepsi bir arada bir restoran ekibi yönetimi platformudur: 1) Daha kârlı kararlar almalarına. Her gün en iyi ekip ve operasyon kararlarını vermek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri edineceksiniz. Program uygulama, optimum doğum takibi ve gerçek ...
Clover
clover.com
Clover, yazar kasanızı, ödeme terminalinizi, makbuz yazıcınızı ve barkod tarayıcınızı entegre bir ürün paketiyle değiştirir. Kredi kartlarını, EMV'yi ve Apple Pay'i kabul edin.
Lightspeed
lightspeedhq.com
Lightspeed Restaurant POS, konaklama işletmelerinin basitleşmesine, ölçeklenmesine ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olan tek noktadan restoran platformudur. Restoran sahipleri, dakikalar içinde ayrıntılı raporlarla işlerini anlayabilir, en çok satan menü öğelerini belirleyebilir ...
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS, mobil yazar kasanız veya özel gereksinimlerinizi karşılamak üzere tasarlanmış karmaşık bir satış noktası sistemidir. Tek ve adil bir fiyat karşılığında, iş süreçlerinizi basitleştirmek ve hızlandırmak için tasarlanmış sayısız özelliğe, sınırsız sayıda kullanıcıya ve bağlı cihaza erişi...
Tock
exploretock.com
Tock'un kapsamlı rezervasyon platformu, konaklama sağlayıcılarına başarılı işletmeler kurmak ve olağanüstü deneyimler sunmak için gereken araçları sağlar. Sağlam masa yönetimi yetenekleri ve sınıfının en iyisi desteğiyle Tock, işletmelerin tam kontrole sahip olmasını sağlar. Restoranlar, barlar, şar...
ResDiary
resdiary.com
esDiary, 59 ülkede 9000'den fazla restoranda ayda 13,9 milyondan fazla müşteriye hizmet veren dünyanın önde gelen çevrimiçi restoran rezervasyonları sağlayıcılarından biridir. ResDiary, hizmet olarak yazılım olarak satılan ve İnternet üzerinden erişilebilen bir web uygulamasıdır. Merkezi İngiltere'd...
Epos Now
eposnow.com
Epos Now hemen hemen tüm POS donanımlarıyla çalışır. Epos Now'ın yazılımı, hem perakende hem de konaklama işletmeleri için mükemmeldir ve bir cihazdan birçok cihaza ölçeklenebilir.
Restora POS
restorapos.com
Restora POS, restoran işletmesi girişimcileri için yeni nesil otomasyon çözümüdür. Restoranınızdaki her işlemi tek başına gerçekleştirebilen mükemmel bir restoran POS faturalandırma yazılımı çözümü. Restora POS, gelişmiş bir yönetim dijital çözümü, sorunsuz teknoloji, duyarlı çevrimiçi/çevrimdışı si...
SpotOn
spoton.com
SpotOn, yerel işletmelerin ve onları yöneten kişilerin kendi şartlarında başarılı olmalarına yardımcı olan teknoloji ve desteği sağlayan en hızlı büyüyen yazılım ve ödeme şirketlerinden biridir. Esnek, bulut tabanlı teknolojisi ve kişiselleştirilmiş desteğiyle tanınan SpotOn, ödemeleri kabul etmek, ...
Zenput
zenput.com
Zenput artık çok birimli restoran markaları ve yemek servisi operatörleri için lider operasyon yönetimi yazılımı olan Crunchtime'ın bir parçası. Zenput, Chipotle, Domino's, Sweetgreen gibi markalar tarafından işletme prosedürlerinin, halk sağlığı ve gıda güvenliği protokollerinin ve diğer önemli gir...
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS, Intuition Systems tarafından restoranınız, perakende mağazalarınız, kafeniz, barınız, fırınınız, kahve dükkanınız, bakkalınız, salon ve spanız, araba yıkamanız, yemek kamyonunuz ve pizzacınız için hazırlanmış ücretsiz POS (satış noktası) yazılımıdır. Yazar kasa yerine IVEPOS satış noktası si...
Foodics
foodics.com
Foodics, her büyüklük ve türden işletme sahiplerinin operasyonlarını sorunsuz ve hassas bir şekilde yürütmelerine yardımcı olan Hepsi Bir Arada restoran yönetimi ve Satış Noktası çözümüdür. Restoran sahiplerinin, teslimat toplayıcıları, muhasebe, finans, sadakat, iş zekası, teslimat yönetimi ve diğe...
BentoBox
getbento.com
Restoran büyüsünü gerçekleştiren teknolojiyle tanışın. BentoBox, web sitesi tasarımından çevrimiçi sipariş ve ödeme çözümlerine kadar dünya çapındaki restoranların müşterileri ve çalışanları için daha iyi deneyimler yaratmasına yardımcı olur.
Rezku POS
rezku.com
Rezku günümüzün en güçlü restoran satış noktası sistemi ve daha fazlasıdır. Rezku, beyaz etiketli çevrimiçi sipariş, gelişmiş raporlama, envanter yönetimi, 3. taraf çevrimiçi entegrasyonlar ve merkezi sipariş yönetimi dahil olmak üzere yiyecek ve içecek hizmeti konseptlerinin işlerini geliştirmek iç...
POSApt
posapt.au
POSApt, konaklama ve perakende sektörlerine yönelik bir satış noktası (POS) yazılım çözümüdür. Avustralya'nın her yerinde mevcut olan POSApt, Avustralya'daki en iyi POS sistemi sağlayıcılarından biridir.
orderbird
orderbird.com
Misafirperverliğiniz artsın! POS sistemimiz ile daha başarılı olacak, zamandan ve paradan tasarruf edecek, stresinizi azaltacaksınız. Almanya, Avusturya, İsviçre, Büyük Britanya, İrlanda ve Fransa'da orderbird deneyimini yaşayın.
Owner.com
owner.com
Owner.com, bağımsız restoranların dijital varlıklarını güçlendirmek için kullandıkları hepsi bir arada platformdur. Domino's, Chick Fil-A ve SweetGreen gibi büyük markaların teknoloji ve pazarlama süper güçlerini bağımsız restoranlara veriyor. Platform, web sitelerinden çevrimiçi siparişe, e-posta p...
Lavu
lavu.com
Lavu, barlar, gece kulüpleri ve dinlenme salonlarından yiyecek kamyonları ve kafelere kadar tam hizmet, hızlı servis ve franchise restoranlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış bir Satış Noktası çözümüdür. Lavu'nun restoran yönetim sistemi, yalnızca sipariş vermenin ve ödeme kabul etmenin ötes...
Grubtech
grubtech.com
Grubtech, sipariş işleme, yiyecek hazırlama ve teslimata kadar her şeyi kolaylaştırıp merkezileştirerek restoranlara ve yiyecek ve içecek işletmelerine entegre çözümler sunuyor. Amiral gemisi ürünü gOnline, parçalanmış sistemleri ve üçüncü taraf uygulamalarını birleşik bir restoran yönetimi ekosiste...
Apicbase
apicbase.com
Evinizin Arkasında Tam Görünürlük Sağlayın Sektör lideri restoran yönetimi yazılımını kullanarak restoranlarınızda, karanlık mutfaklarınızda ve merkezi mutfaklarınızda teorik ve gerçek yemek maliyetleri arasındaki farkı kapatın.
SALIDO
salido.com
SALIDO, restoran operasyonlarınızı tek bir oturum açma altında birleştiren tek bir platform olan Restoran İşletim Sistemidir. İster tek ister çok üniteli bir operatör olun, tüm operasyonlarınızı kolaylaştırmak için kurumsal düzeyde bir yaklaşım benimsiyoruz. SALIDO, restoran işletmecilerinin çıkarla...
Faturah POS
faturah.com
Bulut POS Faturah çözümleri ile restoran operasyonlarınızı hızlandırın! Stresten uzak, son derece verimli bir restoran işletmesi için tek adresiniz.
Parrot
pos.parrotsoftware.io
Restoranınızın Tam Kontrolü Terminalimiz tüm işlemlerde %100 doğruluk sunmaktadır. Parrot ile kartlardaki nakit kesintilerindeki farklılıkları ortadan kaldırın, mali durumunuzla ilgili içinizin rahat olmasını sağlayın.
BeyondMenu
beyondmenu.com
Yoğun saatlerde bile her türlü siparişi sorunsuzca yerine getirin. En değerli müşterilerinizi tanıyın ve pazarlama kampanyalarınızı akıllıca planlayın. BeyondMenu POS, işletmeniz hakkında bilgilendirici veriler sağlar. Veriye dayalı eyleme geçme sırası sizde.
Yelli
yelliapp.com
Yelli, restoranlar ve restoran personeli için özel olarak tasarlanmış yeni bir uygulamadır. Bir garson tarafından oluşturulan Yelli, ekibinize günlük hizmet operasyonlarını basitleştirmek için akıcı bir iletişim ve eğitim platformu sağlar. Sınırsız kullanıcı, sözleşme yok ve ayda yalnızca 99$. Yelli...