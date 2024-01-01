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Toronto Life, Toronto, Ontario, Kanada'da eğlence, politika ve yaşam hakkında aylık bir dergidir. Toronto Life ayrıca Emlak, Stil Kitabı, Yeme ve İçme, Şehir Evi ve Mahalleler dahil olmak üzere şehir hakkında bir dizi yıllık özel ilgi alanı rehberi yayınlamaktadır.

Web Sitesi: torontolife.com

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