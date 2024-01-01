Alternatifler - Topia
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteril...
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical, küresel mobilite uzmanlarının, göçmenlik uzmanlarının ve İK ekiplerinin, görevleri otomatikleştirerek ve süreçte yer alan tüm taraflara en iyi kullanıcı deneyimini sağlayarak uluslararası işe alım vakalarını sorunsuz bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan, tamamen özelleştirilebilir bi...
WayLit
waylit.com
WayLit, yabancı uyruklu çalışanların deneyimini geliştirirken işverenler için göçmenlik operasyonlarını kolaylaştırır.
Localyze
localyze.com
Küresel Mobilite hizmetleri, hepsi tek bir platformda. Kapsam ne olursa olsun, yeteneğiniz ne olursa olsun bir sonraki hamlenizin kilidini açıyoruz. Sınırlardan ve bürokrasiden açıklık ve sadeliğe. Localyze ile kusursuz teknolojiyi, şeffaflığı ve rakipsiz hizmeti bir araya getirerek insanların işe ...
Envoy Global
envoyglobal.com
Envoy Global'in ABD'de ve yurt dışında çalışma vizelerine sponsorluk ve yönetim konusundaki basit yaklaşımı, siz ve çalışanlarınız için en kolay başvuru deneyimini sağlar.