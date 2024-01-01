Alternatifler - Topia

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteril...

Jobbatical

Jobbatical

jobbatical.com

Jobbatical, küresel mobilite uzmanlarının, göçmenlik uzmanlarının ve İK ekiplerinin, görevleri otomatikleştirerek ve süreçte yer alan tüm taraflara en iyi kullanıcı deneyimini sağlayarak uluslararası işe alım vakalarını sorunsuz bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan, tamamen özelleştirilebilir bi...

WayLit

WayLit

waylit.com

WayLit, yabancı uyruklu çalışanların deneyimini geliştirirken işverenler için göçmenlik operasyonlarını kolaylaştırır.

Localyze

Localyze

localyze.com

Küresel Mobilite hizmetleri, hepsi tek bir platformda. Kapsam ne olursa olsun, yeteneğiniz ne olursa olsun bir sonraki hamlenizin kilidini açıyoruz. Sınırlardan ve bürokrasiden açıklık ve sadeliğe. Localyze ile kusursuz teknolojiyi, şeffaflığı ve rakipsiz hizmeti bir araya getirerek insanların işe ...

Envoy Global

Envoy Global

envoyglobal.com

Envoy Global'in ABD'de ve yurt dışında çalışma vizelerine sponsorluk ve yönetim konusundaki basit yaklaşımı, siz ve çalışanlarınız için en kolay başvuru deneyimini sağlar.

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