Alternatifler - Top Hat

Canvas Student

Canvas Student

instructure.com

Canvas, en küçük öğrencilerden üniversite öğretim üyelerine ve iş liderlerine kadar herkes için öğretmeyi ve öğrenmeyi kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır.

GitHub

GitHub

github.com

GitHub, Inc., Git'i kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevselliğinin yanı sıra kendi özelliklerini de sunar. Her proje için erişim kontrolü ve hata izleme, özell...

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business, güçlü bir içerik pazarı aracılığıyla taze, isteğe bağlı öğrenim içeriği sunarak şirketlerin günümüzün hızla değişen iş ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur. Misyonumuz, çalışanların bir sonraki proje olsun, öğrenilecek beceri ya da ustalaşılacak rol olsun, bundan sonra ne gere...

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

Banka, SSC, Demiryolları, NRA CET, CTET, GATE, Savunma, UPSC, LAW, MBA, NET, BBA ve Diğer Eyaletler Sarkari Sınavları için Hindistan'ın En Kapsamlı Sınav Hazırlık Sitesi ve Uygulaması. Günlük/Haftalık/Aylık Güncel Olayları, Soru Kağıtları PDF'lerini, Kısa Sınavları, Ücretsiz Test Dizilerini ve sınav...

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

Desmos, her öğrencinin matematiği sevmesine ve matematik öğrenmeyi sevmesine yardımcı olmak için sınıfının en iyisi hesap makineleri, dijital matematik etkinlikleri ve müfredat sunar.

Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.

ManageBac

ManageBac

managebac.com

ManageBac, hareket halindeki öğrenciler, veliler, öğretmenler, yöneticiler ve koordinatörler için geliştirildi! Tam IB Sürekliliği (PYP, MYP, CP, DP), IGCSE'ler için çoklu müfredat desteği ve evrensel olarak Kendi Kendin Yap (BYO) modeli.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

Hindistan'ın en büyük çevrimiçi öğrenme programı olan BYJU'S - Öğrenme Uygulamasına hoş geldiniz! İlgi çekici video dersleri ile kişiselleştirilmiş öğrenmenin mükemmel bir karışımı olan uygulama, öğrencilerin kavramları derinlemesine ve anlaşılması kolay bir şekilde pratik yapmalarına, öğrenmelerine...

Desmos Scientific Calculator

Desmos Scientific Calculator

desmos.com

Yüzdeleri, kesirleri, üstel fonksiyonları, logaritmaları, trigonometriyi, istatistikleri ve daha fazlasını değerlendirmek için gelişmiş özelliklere sahip güzel, ücretsiz çevrimiçi bilimsel hesap makinesi.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

Ödüllü PowerSchool Unified Classroom™ ile geleneksel teknoloji silolarından kurtulun ve öğretmenlerinize tüm öğretim süreçlerini verimli bir şekilde yönetme yeteneği kazandırın. Sınıfı ve evi birbirine bağlayan kullanımı kolay teknolojiyle her öğrenciye odaklanın. PowerSchool Not Defteri, Performans...

Genially

Genially

genial.ly

Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kul...

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

Ebeveynler ve öğrencilerle harika sınıf toplulukları oluşturun

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet, paylaşılması ve üzerinde işbirliği yapılması kolay güzel projeler oluşturmaya yönelik dijital bir tuvaldir. Bir kağıt parçası gibi çalışır. Size boş bir sayfa veriyoruz - bir padlet - ve üzerine istediğinizi yazabilirsiniz. Bir videoyu sürükleyin, bir röportaj kaydedin, bir selfie çekin, ken...

Clever

Clever

clever.com

Clever, kurucu ortak Dan Carroll'un Denver'da bir okulun teknoloji müdürü olarak yaşadığı hayal kırıklığından doğdu. Öğretmenlere zaman kazandırmak ve öğrenmeyi kişiselleştirmek için teknolojiyi kullanma planları, sayısız CSV dosyası ve unutulan şifreler nedeniyle sekteye uğradı. Dan şöyle anımsıyor...

Remind

Remind

remind.com

Remind, öğrencilere ve ailelere bulundukları yerde ulaşan bir iletişim platformudur. İlişkilerin eğitimde başarıyı artırdığına inanıyoruz ve nerede olursa olsun öğrenmeyi destekleyen bir platform oluşturuyoruz. Bugün Remind platformu, eğitimdeki en büyük ücretsiz hizmetlerden birine, milyonlarca öğr...

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon, herkesin herhangi bir tasarım veya teknik beceri gerektirmeden, birkaç dakika içinde profesyonel görünümlü ve ilgi çekici videolar ve sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan lider görsel iletişim platformudur. Fortune 500 şirketlerinin %96'sı da dahil olmak üzere 30 milyondan fazla kişi, kuru...

Visme

Visme

visme.co

Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warri...

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

Öğrenciler çeşitli formatlardaki biçimlendirici değerlendirme sorularını yanıtlayarak anlayışlarını paylaşırlar: kısa sınavlar, hızlı soru anketleri, çıkış biletleri ve uzay yarışları. Öğrenciler Socrative Öğrenci Uygulamasını başlattıklarında, öğretmenin benzersiz kodu aracılığıyla öğretmenin odası...

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie, eğitimcilerin herhangi bir cihazda tüm öğrenme yeteneklerine sahip öğrencilere hızlı ve kolay bir şekilde kişiselleştirilmiş geri bildirim ve değerlendirme sunmalarına olanak tanıyan, öğretmenlerin tercih ettiği dijital öğrenme platformudur. Kullanımı kolay tek bir platformda Showbie, işbir...

Kognity

Kognity

kognity.com

Kognity ile olabileceğiniz en iyi öğretmen olun. Kognity, son derece yüksek bir öğretme ve öğrenme deneyimi yaratmak için teknolojinin ve pedagojinin gücünü birleştiren ödüllü bir dijital platformdur.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Artık Yapay Zeka ile Eğitim Ortağınız. Toddle'da öğretmenlerin çalışma biçiminde devrim yaratıyoruz. Toddle AI ile tüm öğretmenlere ilerici, geleceğe hazır eğitim sunmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlama taahhüdümüzde dev bir adım atıyoruz.

BlinkLearning

BlinkLearning

blinklearning.com

BlinkLearning'de 100'den fazla ulusal ve uluslararası yayıncının dijital eğitim içeriğini uyarlıyor ve dağıtıyoruz. Öğrenme platformumuz aracılığıyla okullara sınıf yönetimi araçları ve 25.000'den fazla dijital kitaba çevrimiçi/çevrimdışı erişim sunuyoruz.

SplashLearn

SplashLearn

splashlearn.com

SplashLearn, ilgi çekici Matematik ve ELA uygulamaları için 40 milyondan fazla çocuk tarafından sevilen, ödüllü bir öğrenme programıdır. Ortak Çekirdek ve çeşitli eyalet standartlarıyla uyumludur.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink, eğitimcileri ve öğrencileri sınıflarına, müfredatlarına ve birbirlerine daha zengin, daha güçlü yollarla bağlayan bulut tabanlı eğitim ürünlerinin lider sağlayıcısıdır. Açık veri standartlarının önde gelen savunucuları olarak, tek oturum açmayla uygulamalara ve dosyalara anında erişim sun...

Learning Studio AI

Learning Studio AI

learningstudioai.com

LearningStudioAI ile herhangi bir konuyu büyüleyici bir çevrimiçi kursa dönüştürün. Yapay zeka destekli yazma aracımız kurs oluşturmayı zahmetsiz hale getirir, böylece en önemli şeye, yani ilgi çekici içerik oluşturmaya odaklanabilirsiniz. Öğrencileri memnun eden sihirli hissi veren özelliklerle t...

Pearson Online Classroom

Pearson Online Classroom

pearson.com

Kim olduğumuzu ve neler sunabileceğimizi öğrenin. Misyonumuz basit; insanların öğrenme yoluyla yaşamlarında ilerleme kaydetmelerine yardımcı olmak.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod, sınıf içinde ve dışında canlı ve kendi hızına göre öğrenme deneyimleri için gerçek zamanlı biçimlendirici değerlendirme ile dinamik medyayı birleştiren etkileşimli bir eğitim platformu sunar. Nearpod, tabletlerden akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlardan Chromebook'lara kadar her türlü ...

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning, işbirlikçi öğrenmeye yönelik bir ÖYS/LMS'dir. Uzmanlarını çalışanların, müşterilerin ve iş ortaklarının büyümesinde şampiyonlara dönüştürerek şirketlerin içeriden becerilerini geliştirmelerine olanak sağlıyoruz.

Labster

Labster

labster.com

Öğrencilere Kapsamlı STEM Öğrenimi ile İlham Verin. Labster'ın kapsayıcı sanal laboratuvarlarının öğrencilerin ilgisini çektiği, okulu bırakma oranlarını azalttığı ve adil öğrenme sonuçları sağladığı kanıtlanmıştır.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

Socrative ile sınıfınızı meşgul edin, değerlendirin ve kişiselleştirin! Eğitimciler, Socrative Teacher uygulamasıyla testler, hızlı soru anketleri, çıkış biletleri ve uzay yarışları aracılığıyla biçimlendirici değerlendirmeler başlatabilirler. Socrative, daha ileri eğitim fırsatlarını belirlemenize ...

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