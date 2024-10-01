Alternatifler - Top Hat
Canvas Student
instructure.com
Canvas, en küçük öğrencilerden üniversite öğretim üyelerine ve iş liderlerine kadar herkes için öğretmeyi ve öğrenmeyi kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır.
GitHub
github.com
GitHub, Inc., Git'i kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevselliğinin yanı sıra kendi özelliklerini de sunar. Her proje için erişim kontrolü ve hata izleme, özell...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, güçlü bir içerik pazarı aracılığıyla taze, isteğe bağlı öğrenim içeriği sunarak şirketlerin günümüzün hızla değişen iş ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur. Misyonumuz, çalışanların bir sonraki proje olsun, öğrenilecek beceri ya da ustalaşılacak rol olsun, bundan sonra ne gere...
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
Banka, SSC, Demiryolları, NRA CET, CTET, GATE, Savunma, UPSC, LAW, MBA, NET, BBA ve Diğer Eyaletler Sarkari Sınavları için Hindistan'ın En Kapsamlı Sınav Hazırlık Sitesi ve Uygulaması. Günlük/Haftalık/Aylık Güncel Olayları, Soru Kağıtları PDF'lerini, Kısa Sınavları, Ücretsiz Test Dizilerini ve sınav...
Desmos Calculator
desmos.com
Desmos, her öğrencinin matematiği sevmesine ve matematik öğrenmeyi sevmesine yardımcı olmak için sınıfının en iyisi hesap makineleri, dijital matematik etkinlikleri ve müfredat sunar.
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
ManageBac
managebac.com
ManageBac, hareket halindeki öğrenciler, veliler, öğretmenler, yöneticiler ve koordinatörler için geliştirildi! Tam IB Sürekliliği (PYP, MYP, CP, DP), IGCSE'ler için çoklu müfredat desteği ve evrensel olarak Kendi Kendin Yap (BYO) modeli.
BYJU'S
byjus.com
Hindistan'ın en büyük çevrimiçi öğrenme programı olan BYJU'S - Öğrenme Uygulamasına hoş geldiniz! İlgi çekici video dersleri ile kişiselleştirilmiş öğrenmenin mükemmel bir karışımı olan uygulama, öğrencilerin kavramları derinlemesine ve anlaşılması kolay bir şekilde pratik yapmalarına, öğrenmelerine...
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
Yüzdeleri, kesirleri, üstel fonksiyonları, logaritmaları, trigonometriyi, istatistikleri ve daha fazlasını değerlendirmek için gelişmiş özelliklere sahip güzel, ücretsiz çevrimiçi bilimsel hesap makinesi.
PowerSchool
powerschool.com
Ödüllü PowerSchool Unified Classroom™ ile geleneksel teknoloji silolarından kurtulun ve öğretmenlerinize tüm öğretim süreçlerini verimli bir şekilde yönetme yeteneği kazandırın. Sınıfı ve evi birbirine bağlayan kullanımı kolay teknolojiyle her öğrenciye odaklanın. PowerSchool Not Defteri, Performans...
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kul...
ClassDojo
classdojo.com
Ebeveynler ve öğrencilerle harika sınıf toplulukları oluşturun
Padlet
padlet.com
Padlet, paylaşılması ve üzerinde işbirliği yapılması kolay güzel projeler oluşturmaya yönelik dijital bir tuvaldir. Bir kağıt parçası gibi çalışır. Size boş bir sayfa veriyoruz - bir padlet - ve üzerine istediğinizi yazabilirsiniz. Bir videoyu sürükleyin, bir röportaj kaydedin, bir selfie çekin, ken...
Clever
clever.com
Clever, kurucu ortak Dan Carroll'un Denver'da bir okulun teknoloji müdürü olarak yaşadığı hayal kırıklığından doğdu. Öğretmenlere zaman kazandırmak ve öğrenmeyi kişiselleştirmek için teknolojiyi kullanma planları, sayısız CSV dosyası ve unutulan şifreler nedeniyle sekteye uğradı. Dan şöyle anımsıyor...
Remind
remind.com
Remind, öğrencilere ve ailelere bulundukları yerde ulaşan bir iletişim platformudur. İlişkilerin eğitimde başarıyı artırdığına inanıyoruz ve nerede olursa olsun öğrenmeyi destekleyen bir platform oluşturuyoruz. Bugün Remind platformu, eğitimdeki en büyük ücretsiz hizmetlerden birine, milyonlarca öğr...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, herkesin herhangi bir tasarım veya teknik beceri gerektirmeden, birkaç dakika içinde profesyonel görünümlü ve ilgi çekici videolar ve sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan lider görsel iletişim platformudur. Fortune 500 şirketlerinin %96'sı da dahil olmak üzere 30 milyondan fazla kişi, kuru...
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warri...
Socrative Student
socrative.com
Öğrenciler çeşitli formatlardaki biçimlendirici değerlendirme sorularını yanıtlayarak anlayışlarını paylaşırlar: kısa sınavlar, hızlı soru anketleri, çıkış biletleri ve uzay yarışları. Öğrenciler Socrative Öğrenci Uygulamasını başlattıklarında, öğretmenin benzersiz kodu aracılığıyla öğretmenin odası...
Showbie
showbie.com
Showbie, eğitimcilerin herhangi bir cihazda tüm öğrenme yeteneklerine sahip öğrencilere hızlı ve kolay bir şekilde kişiselleştirilmiş geri bildirim ve değerlendirme sunmalarına olanak tanıyan, öğretmenlerin tercih ettiği dijital öğrenme platformudur. Kullanımı kolay tek bir platformda Showbie, işbir...
Kognity
kognity.com
Kognity ile olabileceğiniz en iyi öğretmen olun. Kognity, son derece yüksek bir öğretme ve öğrenme deneyimi yaratmak için teknolojinin ve pedagojinin gücünü birleştiren ödüllü bir dijital platformdur.
Toddle
toddleapp.com
Artık Yapay Zeka ile Eğitim Ortağınız. Toddle'da öğretmenlerin çalışma biçiminde devrim yaratıyoruz. Toddle AI ile tüm öğretmenlere ilerici, geleceğe hazır eğitim sunmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlama taahhüdümüzde dev bir adım atıyoruz.
BlinkLearning
blinklearning.com
BlinkLearning'de 100'den fazla ulusal ve uluslararası yayıncının dijital eğitim içeriğini uyarlıyor ve dağıtıyoruz. Öğrenme platformumuz aracılığıyla okullara sınıf yönetimi araçları ve 25.000'den fazla dijital kitaba çevrimiçi/çevrimdışı erişim sunuyoruz.
SplashLearn
splashlearn.com
SplashLearn, ilgi çekici Matematik ve ELA uygulamaları için 40 milyondan fazla çocuk tarafından sevilen, ödüllü bir öğrenme programıdır. Ortak Çekirdek ve çeşitli eyalet standartlarıyla uyumludur.
ClassLink
classlink.com
ClassLink, eğitimcileri ve öğrencileri sınıflarına, müfredatlarına ve birbirlerine daha zengin, daha güçlü yollarla bağlayan bulut tabanlı eğitim ürünlerinin lider sağlayıcısıdır. Açık veri standartlarının önde gelen savunucuları olarak, tek oturum açmayla uygulamalara ve dosyalara anında erişim sun...
Learning Studio AI
learningstudioai.com
LearningStudioAI ile herhangi bir konuyu büyüleyici bir çevrimiçi kursa dönüştürün. Yapay zeka destekli yazma aracımız kurs oluşturmayı zahmetsiz hale getirir, böylece en önemli şeye, yani ilgi çekici içerik oluşturmaya odaklanabilirsiniz. Öğrencileri memnun eden sihirli hissi veren özelliklerle t...
Pearson Online Classroom
pearson.com
Kim olduğumuzu ve neler sunabileceğimizi öğrenin. Misyonumuz basit; insanların öğrenme yoluyla yaşamlarında ilerleme kaydetmelerine yardımcı olmak.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod, sınıf içinde ve dışında canlı ve kendi hızına göre öğrenme deneyimleri için gerçek zamanlı biçimlendirici değerlendirme ile dinamik medyayı birleştiren etkileşimli bir eğitim platformu sunar. Nearpod, tabletlerden akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlardan Chromebook'lara kadar her türlü ...
360Learning
360learning.com
360Learning, işbirlikçi öğrenmeye yönelik bir ÖYS/LMS'dir. Uzmanlarını çalışanların, müşterilerin ve iş ortaklarının büyümesinde şampiyonlara dönüştürerek şirketlerin içeriden becerilerini geliştirmelerine olanak sağlıyoruz.
Labster
labster.com
Öğrencilere Kapsamlı STEM Öğrenimi ile İlham Verin. Labster'ın kapsayıcı sanal laboratuvarlarının öğrencilerin ilgisini çektiği, okulu bırakma oranlarını azalttığı ve adil öğrenme sonuçları sağladığı kanıtlanmıştır.
Socrative Teacher
socrative.com
Socrative ile sınıfınızı meşgul edin, değerlendirin ve kişiselleştirin! Eğitimciler, Socrative Teacher uygulamasıyla testler, hızlı soru anketleri, çıkış biletleri ve uzay yarışları aracılığıyla biçimlendirici değerlendirmeler başlatabilirler. Socrative, daha ileri eğitim fırsatlarını belirlemenize ...