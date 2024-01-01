tolk.ai

tolk.ai

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Web Sitesi: tolk.ai

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

tolk.ai, işletme yöneticileri için tasarlanmış müşteri ilişkileri otomasyon platformudur. Müşteri desteği ve müşteri adayı yaratma için kodsuz otomasyon platformu. Yapay zeka destekli akıllı sanal aracılarımız, müşterilerinizin sorgularını dinamik olarak çözer veya önceliklendirir.
Kategoriler:
Productivity
Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: tolk.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, tolk.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Tidio

tidio.com

eDesk

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