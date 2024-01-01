Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde tolk.ai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

tolk.ai, işletme yöneticileri için tasarlanmış müşteri ilişkileri otomasyon platformudur. Müşteri desteği ve müşteri adayı yaratma için kodsuz otomasyon platformu. Yapay zeka destekli akıllı sanal aracılarımız, müşterilerinizin sorgularını dinamik olarak çözer veya önceliklendirir.

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