Alternatifler - Toggl Hire
Indeed
indeed.com
Indeed, Kasım 2004'te kullanıma sunulan iş listeleri için dünya çapında Amerikan istihdamla ilgili bir arama motorudur. Japan's Recruit Co. Ltd.'nin bir yan kuruluşudur ve ortak merkezi Austin, Texas ve Stamford, Connecticut'ta olup dünya çapında ek ofislere sahiptir. Tek konu arama motoru olarak ay...
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank, işletmelerin yazılım geliştiricilerini beceriye göre değerlendirmesine yardımcı olan bir geliştirici becerileri platformudur. ABD'nin önde gelen 8 ticari bankasından 5'i de dahil olmak üzere tüm sektörlerden 3000'den fazla müşteri, dünya çapındaki teknik yetenekleri değerlendirmek ve işe...
Moodle
moodle.org
Moodle, diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ve seçtiğiniz herhangi bir öğretim veya eğitim yöntemine göre özelleştirilebilen, açık kaynaklı, zengin özelliklere sahip, güvenli ve ölçeklenebilir bir öğrenme yönetim sistemidir. Yeni ve sezgisel arayüzlerle Moodle, K-12, yüksek öğrenim, ...
HiBob
hibob.com
bob HRIS, dinamik şirketlerin çalışanlarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir insan yönetimi platformudur. İK yazılımımız benzersiz, sezgisel ve akıllıdır
Metaview
metaview.ai
Her röportajı muhteşem bir röportaj haline getirin. Ekiplerinizi ölçeklendirirken görüşmeleri tutarlı ve yüksek kalitede tutmak imkansızdır. Metaview, görüşmecilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için benzersiz veriler, analizler ve eyleme dönüştürülebilir geri bildirimler sağlar. Son...
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments piyasadaki en gelişmiş kodlama değerlendirme platformudur. 1000'den fazla beceriye ve 40'tan fazla programlama diline yayılmış 22.000'den fazla sorudan oluşan kodlama sorusu kitaplığıyla HackerEarth Assessments, teknoloji işe alım uzmanlarına ve işe alım yöneticilerine şimdiy...
Mettl
mettl.com
Mercer ile çevrimiçi değerlendirmeler artık daha kolay | Mettl'ın sanal yetenek değerlendirme araçları. Organizasyonel ve çalışan yetenek haritalaması, yönetimi ve kazanımı için en iyi uzaktan değerlendirme şirketi - Bugün ücretsiz demoya katılın!
Breezy HR
breezy.hr
Sizin ve ekibinizin kullanacağı modern, zahmetsiz, uçtan uca işe alım ürünü. Breezy tüm işe alım sürecinizi kolaylaştırır; İş ilanları, iş panolarında reklam verme, mülakat planlama ve takip gibi manuel görevleri otomatikleştirerek adaylarla bağlantı kurmanız için size daha fazla zaman tanır. İşe al...
HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı, değerlendirmeler, metin özellikli işe alma araçları ve sohbete dayalı yapay zeka sohbet robotları içeren uçtan uca İşe Alma Deneyimi Platformunuzdur. HireVue ile daha hızlı, daha adil ve daha dostane bir işe alım süreci oluşturun. Kurumsal düzeydeki yazılımımız, işe ...
CoderPad
coderpad.io
Adayın sürekli sıkışıp kalması nedeniyle tuhaflaşan bir röportajda hiç bulundunuz mu? Bu her zaman olur: Bir programcıya bir röportaj problemi verilir ve bunu telefonda düz metin editöründe veya beyaz tahtada çözmesi için bir saat verilir. Bunu biraz araştırıp tamamen makul bir çözüm yazıyorlar. Te...
iMocha
imocha.io
iMocha, Yetenek Kazanımı (FTE ve Koşullu) ve dahili Yetenek Geliştirme ve Yetenek Yönetimi için yeni nesil, patentli ve yapay zeka destekli Beceri Değerlendirme ve Beceri İstihbarat Platformu aracılığıyla kuruluşların "Önce Beceriler" stratejisini uygulamasına yönelik bütünsel bir platform ve çözüm ...
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal (eski adıyla CodeFights), misyonu teknik yetenekleri keşfetmek, geliştirmek ve teşvik etmek olan Amerikan şirketi BrainFights, Inc. tarafından işletilen, beceriye dayalı bir değerlendirme platformudur. 2014 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan CodeSignal, hem eğitim hem de ...
Codility
codility.com
Codility, güçlü mühendislik ekipleri oluşturmak için beceriye dayalı değerlendirmeleri kullanan küresel işletmelerin 1 numaralı ortağıdır. Teknik değerlendirme ve görüşme platformumuz kanıta dayalı işe alım kararları vermenize, önyargıyı azaltmanıza, mühendislik zamanından tasarruf etmenize ve bugün...
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire, 100'den fazla ülkede 6.000'den fazla müşterinin görüntülü görüşmeler yaptığı, kullanımı kolay bir görüntülü görüşme platformudur. Spark Hire, 2012'deki lansmanından bu yana en hızlı büyüyen görüntülü görüşme platformu haline geldi. Her büyüklükteki kuruluş, daha iyi işe alımları her zama...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (yaygın olarak Greenhouse olarak bilinir), merkezi New York City'de bulunan ve hizmet olarak işe alım yazılımı sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2012 yılında Daniel Chait ve Jon Stross tarafından kuruldu. Şirket, 2013 yılındaki tohum turunda 2,7 milyon dolar, 2014 yılı...
TestGorilla
testgorilla.com
İşe alıyor musun? Yetenek değerlendirmeleri ile en iyi adayları tespit edebileceğinizi biliyor muydunuz? TestGorilla, iş başvurusunda bulunanların becerilerini değerlendirmek ve daha iyi işe alım kararlarını daha hızlı vermek için size en iyi araçları sunar. Beceri testleri kitaplığımız, en iyi aday...
Evalgator
evalgator.com
Evalgator, işe alım sürecini basitleştirmek için tasarlanmış web tabanlı bir dijital değerlendirme ve değerlendirme platformudur. Platformun kodlama, açıklayıcı, çoktan seçmeli, boşluk doldurma gibi çoklu soru formatlarını desteklemesi nedeniyle teknik ve teknik olmayan pozisyonlar için adayları değ...
Karat
karat.com
Karat, teknik işe alımlarının kalitesini, verimliliğini ve eşitliğini artırmak isteyen kuruluşlar için uçtan uca tek ortaktır. Yenilikçi bir insan + teknoloji yaklaşımına öncülük eden Karat, olağanüstü teknik görüşmeler, sektör lideri aday özellikleri, rakipsiz işe alım verileri ve güvenle işe alım...
Workable
workable.com
Hem şimdi hem de özellikle önümüzdeki yıllarda her şirket, tüm fonksiyon ve departmanlarda performansı ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışacak. Yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin yol açtığı davranıştaki bu hızlı değişim, işe alım ve İK manzarasını temeld...
Loxo
loxo.co
Loxo, 1 numaralı Yetenek İstihbarat Platformu ve işe alım yazılımında dünya lideridir. Bildiğimiz eski ATS, 5 yıl içinde var olmayacak. Loxo, işe alım yaşam döngüsünün tamamını tek bir kayıt sistemi yazılım platformu aracılığıyla yönetmek üzere tasarlandı; eski ATS'nin yerini alıyor ve bu süreçte ço...
Glider AI
glider.ai
En yenilikçi İK teknolojisi dalında 2021 SIA kazananı olan Glider AI Skill Intelligence Platform, İşletmeler, Personel Firmaları ve MSP'ler için işe alım kalitesindeki yetenekleri ölçeklendirmek için sanal değerlendirmeler, kodlama/video röportajları, ekran robotları ve daha fazlasını içeren işe alm...
Interviewer.AI
interviewer.ai
ATS Lite platformumuz, yapay zeka destekli tek yönlü video röportajlarıyla ön gösterim sürecinin %80'ini otomatikleştirir. Adayları daha verimli bir şekilde tarayın INTERVIEW50 promosyon koduyla bu ay %50 indirim kazanın. En iyi adaylarınızı belirleyelim, böylece harika işe alımları daha verimli bir...
ZenHR
zenhr.com
ZenHR'de amacımız kullanıcılarımıza gönül rahatlığı sunmaktır. ZenHR sıradan bir İK yazılımı değildir; İK departmanlarının ve çalışanların Zen durumuna ulaşmalarına yardımcı olmak için yaratılmış dönüştürücü bir İK deneyimidir. İş yasaları, yabancılarla ilgili düzenlemeler, sosyal sigorta ve vergi y...
Gem
gem.com
Gem, TA ekiplerinin sevdiği yapay zeka destekli işe alma platformudur. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza, daha hızlı işe almanıza ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olurken aynı zamanda işe alım görevlilerine kullanımı kolay buldukları bir çözüm sunar. Gem'i hepsi bir arada işe alım platformu...
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur tel...
HiPeople
hipeople.io
En iyi yeteneklerin işe alınması, kapsamlı bir eleme süreci gerektiren kritik bir görevdir. Modern asistan ekipleri, tarama süresini %95 oranında azaltmak için HiPeople'ın kapsamlı tarama araç setini kullanıyor. Son teknoloji ürünü tarama araç setimiz, yapay zeka tabanlı değerlendirmelerin ve otomat...
Hireflix
hireflix.com
Hireflix, en kullanıcı dostu tek yönlü görüntülü görüşme platformudur. Kişisel dokunuşu kaybetmeden tek yönlü video görüşmeleri uygulayın, daha kısa sürede daha fazla adayı tarayın ve bir adayın özgeçmişinin ötesindeki niteliklerini hızla değerlendirin. Şimdi ücretsiz kaydolun ve ilk görüşmenizi 5 d...
Searchie
searchie.io
Searchie, içeriğinizi oluşturmak, düzenlemek ve paylaşmak için en esnek, kullanımı kolay çözümdür. Dijital kurslar, üyelik siteleri, koçluk ve daha fazlası!
ClearCompany
clearcompany.com
Yaklaşık 3.000 kuruluşun çalışanları işe almasına, artırmasına, tanımasına ve elinde tutmasına yardımcı oluyoruz. ClearCompany'nin uçtan uca Yetenek Yönetimi platformu, 2004 yılından bu yana binlerce şirketin çalışan yolculuğunun her aşamasında insanları güçlendirerek yetenekleri en üst düzeye çıkar...
Vocal Video
vocalvideo.com
Geçmişte, video referanslarının oluşturulması aşırı derecede pahalıydı ve zaman alıyordu. Kuruluşlar DIY videolarıyla, pahalı ajanslarla veya metin incelemelerinden elde edilen getirilerin azalmasıyla uğraşmak zorunda kaldı. Vocal Video, güzelce üretilmiş videoları toplamayı, düzenlemeyi ve paylaşma...