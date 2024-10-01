Alternatifler - Together Software
Pluralsight
pluralsight.com
Çoğul Görüş Nedir? Sektörünüz ve iş modeliniz geliştikçe, önemli yenilikleri zamanında ve bütçe dahilinde sunmanıza yardımcı olacak bir öğrenme çözümüne ihtiyacınız var. Platformumuzla ekiplerinizin teknik yeteneklerini değerlendirebilir, öğrenmeyi temel iş hedefleriyle uyumlu hale getirebilir ve ya...
iMocha
imocha.io
iMocha, Yetenek Kazanımı (FTE ve Koşullu) ve dahili Yetenek Geliştirme ve Yetenek Yönetimi için yeni nesil, patentli ve yapay zeka destekli Beceri Değerlendirme ve Beceri İstihbarat Platformu aracılığıyla kuruluşların "Önce Beceriler" stratejisini uygulamasına yönelik bütünsel bir platform ve çözüm ...
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft Hakkında Skillsoft (NYSE: SKIL), kuruluşları ve insanları birlikte büyümeye teşvik eden dönüştürücü öğrenme deneyimleri sunar. Şirket, kurumsal kuruluşlarla ortaklık yapıyor ve bugünün çalışanlarını yarının ekonomisine hazırlamak için küresel bir öğrenci topluluğuna hizmet ediyor. Skillsof...
BetterUp
betterup.com
İş sonuçlarını dönüştürmek için yetenek sonuçlarını artırın. Kuruluşunuzun her türlü fırtınayı atlatmak için ihtiyaç duyduğu çevikliği, esnekliği ve uyarlanabilirliği oluşturmak için koçluk, bilim ve yapay zeka destekli deneyimleri bir araya getiren tek platformla belirsizliği güven ile değiştirin.
Valence
valence.co
Valence, günümüzün işyerleri için gereken ekip sağlığını, bağlantıyı ve performansı hızlandıran, yöneticilere yönelik tek ekip çalışması platformudur. Valence, her yöneticiye ekibinin sağlığını gerçek zamanlı olarak anlamak, güçlü rehberli görüşmelere müdahale etmek ve ekibin iyileştirilmesine yönel...
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor, kurucuları, pazarlamacıları, büyüme uygulayıcılarını ve ürün profesyonellerini farklı sektörlerden deneyimli mentorlarla buluşturan bir mentorluk platformudur. Aylık sabit bir ücret karşılığında, kullanıcılar sınırsız bire bir oturumlara erişebilir ve çoğu mentor, uzmanlıklarını hiçbir...
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor, kuruluşlara ve şirketlere markalı, özelleştirilebilir bir çevrimiçi mentorluk programına erişim sunar. Başarılı bir mentorluk çözümü oluşturmak için son teknoloji ve düşünceli mentorluk teknolojimiz, kişiselleştirilmiş proje yönetimi, danışmanlık ve destekle birleştirilir.
Torch
torch.io
Torch, insanların, ekiplerin ve kuruluşların potansiyelini açığa çıkaran İnsan Gelişim Platformudur. Torch ile çalışanlarınızın ve kuruluşunuzun başarısını artıran kapsayıcı, entegre ve etkili koçluk ve mentorluk programları sunabilirsiniz. Önde gelen markalar, çalışanlarını geliştirmek, daha güçlü ...
Wilco
trywilco.com
Wilco, öğrenme deneyimini bir dizi ilgi çekici uygulamalı zorluğa dönüştürerek daha yüksek başarılı işe alım oranlarını artırır ve kaybı azaltır. Wilco ile yeni müşteriler ürününüzü keşfeder, değerini keşfeder ve gerçek bir çalışma ortamını simüle eden sanal bir laboratuvarda gerçekçi senaryoları ta...
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach, koçlar, danışmanlar, terapistler ve eğitmenler gibi hizmet profesyonelleri için tasarlanmış dijital bir koçluk platformudur. Simply.Coach ile şunları yapabilirsiniz: 1. Operasyonlarınızı dijitalleştirin İdari işlere harcadığınız zamandan %30'a kadar tasarruf edin! 2. Müşteri deneyimini...
Cinode
cinode.com
Kim bilir ne var, kim müsait, ne satabilirim? Şu anda eksik olduğunuz satış, teslimat ve becerilere ilişkin önemli bilgileri sağlıyoruz. Cinode, danışmanlığınızın büyümesini hızlandıracak hepsi bir arada platformdur. İskandinav ülkelerinde en iyi tercih olmamızın bir nedeni var.
Qooper
qooper.io
Qooper Mentoring & Learning yazılımı, mentorluk programı tasarım şablonları, eşleştirme, takip, eğitim, rehberlik ve raporlama çözümleriyle güçlü entegrasyonlarla şirketlerin mentorluk ve öğrenme programlarını geniş ölçekte yürütmesine yardımcı olur. Google, ABD Hava Kuvvetleri, Merck, American Airl...
Draup
draup.com
Draup, hem İK hem de satış liderleri için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. İK liderleri için iş gücü planlamasını, yetenek alımını ve beceri gelişimini destekleyecek derin bilgiler ve veriler sunar. İK liderleri, gerçek zamanlı yetenek verileriyle sektör trendlerini anlayabilir, yet...
Kahuna
joinkahuna.com
Yapay zekanın yardımıyla uzmanlığınıza abonelik satın. Benzersiz bilgi tabanınızı temel alan özel bir yapay zeka yardımcısıyla tavsiye verme yeteneğinizi güçlendirin.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub, kuruluşların departman ve kıdem düzeyine bakılmaksızın tüm işgücü için kişiselleştirilmiş, ölçülebilir ve ölçeklenebilir bir koçluk programı oluşturmasına olanak tanıyan lider küresel yetenek geliştirme platformudur. Kuruluşlar bunu yaparak, artan çalışan bağlılığı, daha yüksek üretkenlik ...
Lightcast
lightcast.io
Lightcast, lider küresel Yetenek İstihbarat Platformunu oluşturuyor ve işverenlerin doğru kişileri işe alıp elde tutabilmelerini sağlamak için iş gücü trendlerinin önünde kalmalarına yardımcı oluyor. Talep edilen beceriler ve unvanın normalleştirilmesinden ücret şeffaflığı ve beceri geliştirmeye kad...
Augmentir
augmentir.com
Akıllı Dijitalleştirme Operasyonel Mükemmelliği Artırıyor Augmentir'in bağlantılı çalışan çözümü, ön saflardaki operasyon teknolojisinde tanınmış bir liderdir. Çalışanları daha hızlı işe alın, üretkenlik süresini kısaltın, hedeflenen yeniden beceri kazanma ve beceri geliştirmeyi mümkün kılın, bire...
Progression
progression.co
Bir numaralı kariyer geliştirme platformu Progression ile kuruluşunuzda kariyer gelişimini tanımlayın ve ölçün. İlerleme ile şunları yapabilirsiniz: - Şablonlar ve yapay zeka ile aylar yerine saatler içinde kariyer çerçeveleri oluşturun ve görselleştirin - Büyümeyi gerçekleştiği anda kanıtlayan basi...
Mentornity
mentornity.com
Mentornity, ETKİLİ mentorluk programları oluşturmak ve yönetmek için kullanılan bir MENTORLUK YAZILIMIdır. Mentornity özelleştirilebilir bir çözümdür ve ÇALIŞAN mentorluğuna, TOPLULUK mentorluğuna, tersine mentorluğa, mezunlar ağı mentorluğuna ve GİRİŞİMCİ mentorluğuna hazırdır. Mentornity yönetici ...
Bravely
workbravely.com
Bravely, grup eğitimini, bireysel isteğe bağlı koçluğu ve dijital mikro öğrenmeyi, çalışanlara bireysel dönüşümü deneyimlemek ve iş yerinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerilerle donatan tek bir platformda merkezileştiren yeni nesil bir öğrenme çözümüdür. Bravely'nin denetlenmiş profesyo...
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching, kurumsal çapta geniş ölçekte koçluk yoluyla çalışanlarınızın sınırsız potansiyelini ortaya çıkarır. EZRA dünya çapındaki en büyük koçluk sağlayıcılarından biridir. Microsoft, Starbucks, Netflix, Nestle, Vodafone, AstraZeneca ve P&G gibi kurumsal markalardaki binlerce çalışana koçluk y...
secure
mentoringcomplete.com
Mentoring Complete, otuz yıllık mentorluk uzmanlığını masaya getiriyor. Ayrıca platform, kuruluşların ihtiyaçlarına uygun mentorluk programları oluşturma konusunda çok yönlülük sunuyor. İlişkinin uzun sürmesi için otomatik olarak %90'a kadar uyumlu eşleşmeler oluşturan Hassas Eşleştirme sunar. Ayrıc...
Twiser
twiser.com
Twiser, her büyüklükteki ve sektördeki işletmeler için tasarlanmış çok yönlü bir yetenek yönetimi araçları paketidir. Platform, aşağıdakiler de dahil olmak üzere kapsamlı bir ürün yelpazesini kapsar: • OKR'lerle hedef belirleme • Yapay zeka tabanlı OKR asistanı • Yetkinlik yönetimi • Performans izle...
Mentessa
mentessa.com
Yeni işe alınanları bir araya getirerek onları bir araya getirecek, aynı zamanda refahı ve üretkenliği artıracak ve herkese başarılı bir kariyer fırsatı verecek bir çözüm mü arıyorsunuz? Mentessa, çalışanların becerilere dayalı olarak öğrenmesine ve birlikte çalışmasına yardımcı olan işbirlikçi öğre...
Visual Workforce
visualworkforce.com
İşgücünüzü Yepyeni Bir Işıkta Görün. Veriye dayalı görselleştirmeler, işletmeniz için daha iyi sonuçlar elde etmek amacıyla doğru kişileri doğru fırsatlarla buluşturmanıza yardımcı olur.
agyleOS
agyleos.com
agyleOS, beceriye dayalı organizasyonlara yönelik bir insan ve kültür platformudur. İşbirliğine dayalı ve insan odaklı bir organizasyon kültürü oluşturmak ve görselleştirmek için ihtiyacınız olan tüm araçları sunuyoruz. İşi Yeniden Tanımlayın! İnteraktif Organizasyon Şemaları, Beceri Yönetimi, Katı...
MuchSkills
muchskills.com
MuchSkills, bireylerin ve ekiplerin, doğru proje için doğru kişiyi eşleştirerek üretkenliği, katılımı ve iş memnuniyetini artırmak için becerilerini yeni bir şekilde incelemelerine yardımcı olan bir beceri ve güçlü yön görselleştirme aracıdır. MuchSkills'in temelinde her bireyin yapmayı sevdiği şeyl...
Napta
napta.io
Napta, çalışanların bağlılığını artırırken daha fazla proje yürütmek için tasarlanmış bir SaaS çözümüdür. Napta, her proje için en iyi personeli belirler (uygunluk, beceri, coğrafi konum vb. temel alınarak) ve insan kaynakları için Excel'inizin güncelliğini korur! Napta aşağıdaki konularda size yard...
Skills Base
skills-base.com
Skills Base, ekiplerin ve kuruluşların beceri verilerini anlamlı ve sezgisel bir şekilde anlamalarına, ölçmelerine, değerlendirmelerine, görselleştirmelerine ve bunlara göre hareket etmelerine yardımcı olan, küresel olarak güvenilen beceri yönetimi platformudur. İşgücü planlaması, eğitim, öğrenme ve...
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman Platformu, çalışanları hem kişisel hem de profesyonel olarak insanlık durumunun benzersiz alanlarında büyürken ve uyum sağlarken destekler. Refah Koçluğu, Liderlik Gelişimi, Satış Performansı ve Mentorluk aracılığıyla tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılayarak profesyonel mükemmelliğe büt...