Alternatifler - Together Software

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Çoğul Görüş Nedir? Sektörünüz ve iş modeliniz geliştikçe, önemli yenilikleri zamanında ve bütçe dahilinde sunmanıza yardımcı olacak bir öğrenme çözümüne ihtiyacınız var. Platformumuzla ekiplerinizin teknik yeteneklerini değerlendirebilir, öğrenmeyi temel iş hedefleriyle uyumlu hale getirebilir ve ya...

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha, Yetenek Kazanımı (FTE ve Koşullu) ve dahili Yetenek Geliştirme ve Yetenek Yönetimi için yeni nesil, patentli ve yapay zeka destekli Beceri Değerlendirme ve Beceri İstihbarat Platformu aracılığıyla kuruluşların "Önce Beceriler" stratejisini uygulamasına yönelik bütünsel bir platform ve çözüm ...

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft Hakkında Skillsoft (NYSE: SKIL), kuruluşları ve insanları birlikte büyümeye teşvik eden dönüştürücü öğrenme deneyimleri sunar. Şirket, kurumsal kuruluşlarla ortaklık yapıyor ve bugünün çalışanlarını yarının ekonomisine hazırlamak için küresel bir öğrenci topluluğuna hizmet ediyor. Skillsof...

BetterUp

BetterUp

betterup.com

İş sonuçlarını dönüştürmek için yetenek sonuçlarını artırın. Kuruluşunuzun her türlü fırtınayı atlatmak için ihtiyaç duyduğu çevikliği, esnekliği ve uyarlanabilirliği oluşturmak için koçluk, bilim ve yapay zeka destekli deneyimleri bir araya getiren tek platformla belirsizliği güven ile değiştirin.

Valence

Valence

valence.co

Valence, günümüzün işyerleri için gereken ekip sağlığını, bağlantıyı ve performansı hızlandıran, yöneticilere yönelik tek ekip çalışması platformudur. Valence, her yöneticiye ekibinin sağlığını gerçek zamanlı olarak anlamak, güçlü rehberli görüşmelere müdahale etmek ve ekibin iyileştirilmesine yönel...

GrowthMentor

GrowthMentor

growthmentor.com

GrowthMentor, kurucuları, pazarlamacıları, büyüme uygulayıcılarını ve ürün profesyonellerini farklı sektörlerden deneyimli mentorlarla buluşturan bir mentorluk platformudur. Aylık sabit bir ücret karşılığında, kullanıcılar sınırsız bire bir oturumlara erişebilir ve çoğu mentor, uzmanlıklarını hiçbir...

MicroMentor

MicroMentor

micromentor.org

MicroMentor, kuruluşlara ve şirketlere markalı, özelleştirilebilir bir çevrimiçi mentorluk programına erişim sunar. Başarılı bir mentorluk çözümü oluşturmak için son teknoloji ve düşünceli mentorluk teknolojimiz, kişiselleştirilmiş proje yönetimi, danışmanlık ve destekle birleştirilir.

Torch

Torch

torch.io

Torch, insanların, ekiplerin ve kuruluşların potansiyelini açığa çıkaran İnsan Gelişim Platformudur. Torch ile çalışanlarınızın ve kuruluşunuzun başarısını artıran kapsayıcı, entegre ve etkili koçluk ve mentorluk programları sunabilirsiniz. Önde gelen markalar, çalışanlarını geliştirmek, daha güçlü ...

Wilco

Wilco

trywilco.com

Wilco, öğrenme deneyimini bir dizi ilgi çekici uygulamalı zorluğa dönüştürerek daha yüksek başarılı işe alım oranlarını artırır ve kaybı azaltır. Wilco ile yeni müşteriler ürününüzü keşfeder, değerini keşfeder ve gerçek bir çalışma ortamını simüle eden sanal bir laboratuvarda gerçekçi senaryoları ta...

Simply.Coach

Simply.Coach

simply.coach

Simply.Coach, koçlar, danışmanlar, terapistler ve eğitmenler gibi hizmet profesyonelleri için tasarlanmış dijital bir koçluk platformudur. Simply.Coach ile şunları yapabilirsiniz: 1. Operasyonlarınızı dijitalleştirin İdari işlere harcadığınız zamandan %30'a kadar tasarruf edin! 2. Müşteri deneyimini...

Cinode

Cinode

cinode.com

Kim bilir ne var, kim müsait, ne satabilirim? Şu anda eksik olduğunuz satış, teslimat ve becerilere ilişkin önemli bilgileri sağlıyoruz. Cinode, danışmanlığınızın büyümesini hızlandıracak hepsi bir arada platformdur. İskandinav ülkelerinde en iyi tercih olmamızın bir nedeni var.

Qooper

Qooper

qooper.io

Qooper Mentoring & Learning yazılımı, mentorluk programı tasarım şablonları, eşleştirme, takip, eğitim, rehberlik ve raporlama çözümleriyle güçlü entegrasyonlarla şirketlerin mentorluk ve öğrenme programlarını geniş ölçekte yürütmesine yardımcı olur. Google, ABD Hava Kuvvetleri, Merck, American Airl...

Draup

Draup

draup.com

Draup, hem İK hem de satış liderleri için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. İK liderleri için iş gücü planlamasını, yetenek alımını ve beceri gelişimini destekleyecek derin bilgiler ve veriler sunar. İK liderleri, gerçek zamanlı yetenek verileriyle sektör trendlerini anlayabilir, yet...

Kahuna

Kahuna

joinkahuna.com

Yapay zekanın yardımıyla uzmanlığınıza abonelik satın. Benzersiz bilgi tabanınızı temel alan özel bir yapay zeka yardımcısıyla tavsiye verme yeteneğinizi güçlendirin.

CoachHub

CoachHub

coachhub.io

CoachHub, kuruluşların departman ve kıdem düzeyine bakılmaksızın tüm işgücü için kişiselleştirilmiş, ölçülebilir ve ölçeklenebilir bir koçluk programı oluşturmasına olanak tanıyan lider küresel yetenek geliştirme platformudur. Kuruluşlar bunu yaparak, artan çalışan bağlılığı, daha yüksek üretkenlik ...

Lightcast

Lightcast

lightcast.io

Lightcast, lider küresel Yetenek İstihbarat Platformunu oluşturuyor ve işverenlerin doğru kişileri işe alıp elde tutabilmelerini sağlamak için iş gücü trendlerinin önünde kalmalarına yardımcı oluyor. Talep edilen beceriler ve unvanın normalleştirilmesinden ücret şeffaflığı ve beceri geliştirmeye kad...

Augmentir

Augmentir

augmentir.com

Akıllı Dijitalleştirme Operasyonel Mükemmelliği Artırıyor Augmentir'in bağlantılı çalışan çözümü, ön saflardaki operasyon teknolojisinde tanınmış bir liderdir. Çalışanları daha hızlı işe alın, üretkenlik süresini kısaltın, hedeflenen yeniden beceri kazanma ve beceri geliştirmeyi mümkün kılın, bire...

Progression

Progression

progression.co

Bir numaralı kariyer geliştirme platformu Progression ile kuruluşunuzda kariyer gelişimini tanımlayın ve ölçün. İlerleme ile şunları yapabilirsiniz: - Şablonlar ve yapay zeka ile aylar yerine saatler içinde kariyer çerçeveleri oluşturun ve görselleştirin - Büyümeyi gerçekleştiği anda kanıtlayan basi...

Mentornity

Mentornity

mentornity.com

Mentornity, ETKİLİ mentorluk programları oluşturmak ve yönetmek için kullanılan bir MENTORLUK YAZILIMIdır. Mentornity özelleştirilebilir bir çözümdür ve ÇALIŞAN mentorluğuna, TOPLULUK mentorluğuna, tersine mentorluğa, mezunlar ağı mentorluğuna ve GİRİŞİMCİ mentorluğuna hazırdır. Mentornity yönetici ...

Bravely

Bravely

workbravely.com

Bravely, grup eğitimini, bireysel isteğe bağlı koçluğu ve dijital mikro öğrenmeyi, çalışanlara bireysel dönüşümü deneyimlemek ve iş yerinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerilerle donatan tek bir platformda merkezileştiren yeni nesil bir öğrenme çözümüdür. Bravely'nin denetlenmiş profesyo...

EZRA Coaching

EZRA Coaching

helloezra.com

EZRA Coaching, kurumsal çapta geniş ölçekte koçluk yoluyla çalışanlarınızın sınırsız potansiyelini ortaya çıkarır. EZRA dünya çapındaki en büyük koçluk sağlayıcılarından biridir. Microsoft, Starbucks, Netflix, Nestle, Vodafone, AstraZeneca ve P&G gibi kurumsal markalardaki binlerce çalışana koçluk y...

secure

secure

mentoringcomplete.com

Mentoring Complete, otuz yıllık mentorluk uzmanlığını masaya getiriyor. Ayrıca platform, kuruluşların ihtiyaçlarına uygun mentorluk programları oluşturma konusunda çok yönlülük sunuyor. İlişkinin uzun sürmesi için otomatik olarak %90'a kadar uyumlu eşleşmeler oluşturan Hassas Eşleştirme sunar. Ayrıc...

Twiser

Twiser

twiser.com

Twiser, her büyüklükteki ve sektördeki işletmeler için tasarlanmış çok yönlü bir yetenek yönetimi araçları paketidir. Platform, aşağıdakiler de dahil olmak üzere kapsamlı bir ürün yelpazesini kapsar: • OKR'lerle hedef belirleme • Yapay zeka tabanlı OKR asistanı • Yetkinlik yönetimi • Performans izle...

Mentessa

Mentessa

mentessa.com

Yeni işe alınanları bir araya getirerek onları bir araya getirecek, aynı zamanda refahı ve üretkenliği artıracak ve herkese başarılı bir kariyer fırsatı verecek bir çözüm mü arıyorsunuz? Mentessa, çalışanların becerilere dayalı olarak öğrenmesine ve birlikte çalışmasına yardımcı olan işbirlikçi öğre...

Visual Workforce

Visual Workforce

visualworkforce.com

İşgücünüzü Yepyeni Bir Işıkta Görün. Veriye dayalı görselleştirmeler, işletmeniz için daha iyi sonuçlar elde etmek amacıyla doğru kişileri doğru fırsatlarla buluşturmanıza yardımcı olur.

agyleOS

agyleOS

agyleos.com

agyleOS, beceriye dayalı organizasyonlara yönelik bir insan ve kültür platformudur. İşbirliğine dayalı ve insan odaklı bir organizasyon kültürü oluşturmak ve görselleştirmek için ihtiyacınız olan tüm araçları sunuyoruz. İşi Yeniden Tanımlayın! İnteraktif Organizasyon Şemaları, Beceri Yönetimi, Katı...

MuchSkills

MuchSkills

muchskills.com

MuchSkills, bireylerin ve ekiplerin, doğru proje için doğru kişiyi eşleştirerek üretkenliği, katılımı ve iş memnuniyetini artırmak için becerilerini yeni bir şekilde incelemelerine yardımcı olan bir beceri ve güçlü yön görselleştirme aracıdır. MuchSkills'in temelinde her bireyin yapmayı sevdiği şeyl...

Napta

Napta

napta.io

Napta, çalışanların bağlılığını artırırken daha fazla proje yürütmek için tasarlanmış bir SaaS çözümüdür. Napta, her proje için en iyi personeli belirler (uygunluk, beceri, coğrafi konum vb. temel alınarak) ve insan kaynakları için Excel'inizin güncelliğini korur! Napta aşağıdaki konularda size yard...

Skills Base

Skills Base

skills-base.com

Skills Base, ekiplerin ve kuruluşların beceri verilerini anlamlı ve sezgisel bir şekilde anlamalarına, ölçmelerine, değerlendirmelerine, görselleştirmelerine ve bunlara göre hareket etmelerine yardımcı olan, küresel olarak güvenilen beceri yönetimi platformudur. İşgücü planlaması, eğitim, öğrenme ve...

TaskHuman

TaskHuman

taskhuman.com

TaskHuman Platformu, çalışanları hem kişisel hem de profesyonel olarak insanlık durumunun benzersiz alanlarında büyürken ve uyum sağlarken destekler. Refah Koçluğu, Liderlik Gelişimi, Satış Performansı ve Mentorluk aracılığıyla tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılayarak profesyonel mükemmelliğe büt...

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