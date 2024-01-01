TLNT

TLNT

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Web Sitesi: tlnt.com

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2010 yılında kurulan TLNT, insan kaynakları ve yetenek yönetimi liderleri ve profesyonelleri için İK faaliyetlerine ilişkin haberler, analizler ve görüşler sunmaktadır. İşlenen konular arasında yetenek ve İK yönetimi, eğitim ve geliştirme, faydalar, tazminat, hukuk/etik ve İK yazılımı ve teknolojisine ilişkin analiz ve bilgiler yer almaktadır.

Web Sitesi: tlnt.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TLNT ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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