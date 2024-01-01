TLDR Bu, uzun makaleleri, belgeleri, makaleleri veya makaleleri otomatik olarak önemli özet paragraflarına yoğunlaştırmak için son teknoloji ürünü yapay zekayı kullanan ücretsiz bir çevrimiçi metin özetleme aracıdır. Araç, sınavlara çalışan öğrenciler, makalelerini hızlı bir şekilde özetlemek isteyen yazarlar, öğrencileri için uzun bir belgeyi veya bölümü özetlemeye ihtiyaç duyan öğretmenler veya bir konuyu özetlemeye ihtiyaç duyan gazeteciler gibi aşırı bilgi yükünden bunalan herkes tarafından kullanılabilir. gazete veya dergileri için uzun makale. TLDR Bu, size temiz ve odaklanmış bir okuma deneyimi sunmak için reklamları, pop-up'ları, grafikleri ve diğer çevrimiçi dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırırken aynı zamanda bir metinden en alakalı noktaları seçip zayıf argümanları, temelsiz spekülasyonları, gösterişli ifadeleri ve dikkati boşa harcayanları filtreler. Ayrıca araç, haber makalelerinden ve blog gönderilerinden yazar ve tarih bilgilerini, ilgili görselleri, başlığı ve okuma süresini otomatik olarak çıkarır. Ayrıca tarayıcı uzantılarıyla da entegre olduğundan makaleler yalnızca bir tıklamayla özetlenebilir.

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