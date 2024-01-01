Alternatifler - TinyLetter
elink.io
elink.io
Web Bağlantılarıyla Her Şeyi Oluşturun. elink, yer işaretlerini kaydetmek ve web sayfaları, e-posta bültenleri, RSS web sitesi widget'ları, sosyal biyografi bağlantıları, sosyal duvarlar, otomatik içerik ve daha fazlasını oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Dakikalar içinde içerik ol...
Short.io
short.io
Short.io, markalı alanlarda kısa bağlantılar oluşturan beyaz etiketli bir URL kısaltıcıdır. Markalı URL'leri kısaltın, özelleştirin ve hedef kitlenizle paylaşın.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business, hepsi bir arada bir WhatsApp İş Çözümüdür; tekliflerimiz arasında resmi WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp tabanlı CRM, otomasyon, birçok araçla entegrasyon vb. yer alır.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai'nin konum zekası ve yaya trafiği öngörüleriyle daha akıllı gayrimenkul kararları verin ve daha fazla anlaşma yapın.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops, sıralama yarışmaları, çekilişler, lansman öncesi ve yönlendirme programları başlatmak için kullanılan viral ve yönlendirmeli bir pazarlama platformudur.
GummySearch
gummysearch.com
Reddit izleyici araştırması parmaklarınızın ucunda. Müşterinizin sıkıntılı noktalarını, hangi çözümlere ihtiyaç duyduklarını ve ne için para ödemeye istekli olduklarını hızla keşfedin.
Revue
getrevue.co
Sadık bir kitle oluşturun. Revue, yazarların ve yayıncıların editoryal bültenler göndermesini ve ödeme almasını kolaylaştırır.
ShareASale
shareasale.com
Güvenilir bağlı kuruluş pazarlama ağımızın bir parçası olmak için ShareASale ile ortak olun. Ağımız, ortaklarımıza pazarlama çözümleri sunmaktadır.
Radio.co
radio.co
Bir radyo istasyonu mu oluşturmak istiyorsunuz? Kullanımı kolay tek bir platformdan programınızı otomatikleştirin, canlı yayın yapın ve dinleyicileri takip edin. Radio.co'ya hoş geldiniz.
RocketLink
rocketlink.io
Paylaştığınız herhangi bir bağlantıya yeniden hedefleme pikselleri, özel Harekete Geçirici Mesaj, özel alanlar ekleyin, bağlantı küçük resmi görünümünü özelleştirin ve tıklayan herkesi yeniden hedefleyin.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence, markaların ve etkileyicilerin bağlantı kurmasını, işbirliği yapmasını ve hedeflerine ulaşmasını sağlayan bir etkileyici pazarlama hizmetidir.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick, gerçek zamanlı masaüstü bildirimleri ve gönderilen kutunuzdaki WhatsApp benzeri çift onay işaretleri (✓✓) ile Gmail ve Google Workspace (G Suite) için ücretsiz ve sınırsız e-posta takibidir. Tek bir mavi onay işareti ✓ bir e-postanın gönderildiğini ancak alıcı tarafından henüz açılmadığı...
BrandBucket
brandbucket.com
Aralarından seçim yapabileceğiniz 100.000'den fazla uzmanın seçtiği işletme isminin bulunduğu orijinal markalanabilir isim pazarı. Eşleşen .com alan adını ve logoyu alın ve ekibimizden ücretsiz marka danışmanlığı alın.
Chainfuel
chainfuel.com
Chainfuel'in güçlü telgraf botu ve web uygulamasıyla, grubunuzu spam gönderenlerden ve dolandırıcılardan otomatik olarak koruyabilir, grup ölçümlerinizi takip edebilir, yalnızca birkaç tıklamayla kullanıcılarınızla etkileşime geçebilir ve onları elinizde tutabilirsiniz.
WANotifier
wanotifier.com
Müşterileriniz WhatsApp'ta. Resmi API ücretlerinde %0 ekstra kâr marjıyla, resmi WhatsApp API'lerini kullanarak toplu WhatsApp mesajlarıyla onlara ulaşın!
Socialbuzz
sociabuzz.com
Ziyaretçileri başka bir sayfaya göndermeden, medyayı ve para kazanma özelliklerimizi doğrudan sayfada gösterin. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaratıcı ekonomi platformu. Medya ve para kazanma.
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Yayıncı yönetimi için gelişmiş yapay zeka destekli ortaklık keşfi SaaS uygulaması. Platform, yayıncı web sitelerinin ve bağlı kuruluş alımına yönelik bilgi ve araçların derinlemesine analizini sağlar. Platformdaki Makine Öğrenimi, en iyi bağlı kuruluşların bulunmasına yardımcı olmak için kullanıcını...
Eredom
eredom.com
Eredom'a hoş geldiniz! Kayıtsız, markalanabilir işletme alan adlarını keşfedin! Kullanılabilir ve markalanabilir işletme .com alan adlarını arayın!
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer, çevrimiçi ortamda gerçekte neler olup bittiğini keşfetmenin daha ucuz, en hızlı ve en kolay yoludur.
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social, dijital pazarlama kampanyalarının geliştirilme, onaylanma ve başlatılma biçiminde devrim yaratmak için tasarlanmış çığır açan bir platformdur. Approved Social, özünde, pazarlama ekiplerine, ajanslara ve markalara yaratıcı onay süreçlerini kolaylaştırma, geri dönüş sürelerini azaltma...
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao, Sürdürülebilir Pazarlama Çerçevesi üzerine eğitilmiş yapay zeka modellerinin gücünü kullanan, Sürdürülebilir Markalara yönelik bir Pazarlama Platformudur. Şu anda Sürdürülebilir Moda, Kişisel Bakım ve Gıda alanlarında üç (3) kategoriye hizmet veren platform, (a) Pazarlama Etkinliği için Teşhi...
GettHit.com
getthit.com
Getthit'in olağanüstü hedefli trafik oluşturucusu ile web sitenizin trafiğini en üst düzeye çıkarın. Kampanyalarınızı özel gereksinimlerinize göre uyarlayın ve binlerce ziyaretçiyi kolaylıkla çekin. Kampanyalarınızı yalnızca birkaç basit adımda özelleştirerek web sitenizin tam potansiyeline ulaşın. ...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow, müşteri katılımına yönelik yapay zeka destekli Çok Kanallı Konuşma Paketidir. Hepsi bir arada SleekFlow platformu, WhatsApp, Instagram, canlı sohbet ve daha fazlası dahil olmak üzere herkesin kullandığı mesajlaşma kanallarında kusursuz ve kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları yaratıyor....
SummarAIze
summaraize.com
10 dakikada 10 kat podcast ve video içeriği. SummarAIze, ses ve video içeriğinizi ilgi çekici, paylaşılabilir sosyal gönderilere, e-posta içeriğine, özetlere, alıntılara ve daha fazlasına dönüştürür!
Echo AI
echoai.com
Üretken yapay zekanın gücünden yararlanın. Gizli içgörüleri ortaya çıkarmak, fırsatları yakalamak ve riskleri azaltmak için müşteri konuşmalarınızı ve ekip performansınızı analiz edin.
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo, yüksek kaliteli ortaklık içeriği oluşturma sürecini basitleştiren, yapay zeka destekli bir içerik oluşturma aracıdır. Yalnızca birkaç tıklamayla, bağlı kuruluş pazarlama çalışmalarınızla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ilgi çekici ürün incelemeleri, ilgi çekici özetler ve bilgilendirici blog...
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Harç, video ve kamera takibi, verilerin toplanması ve entegrasyonunu içeren mağaza içi müşteri takip sistemidir.
Chatwee
chatwee.com
Chatwee, aşağıdakileri hedefleyen bir canlı sohbet ve anlık mesajlaşma uygulamasıdır: - çevrimiçi topluluklar - sanal etkinlikler - zihinsel sağlık desteği sağlayıcıları - ekip iletişimi - canlı ticaret - kilise hizmetleri - eğitici web seminerleri - kullanıcılarının özel, genel ve kamu yoluyla etki...
Purlem
purlem.com
Listenizdeki her kişi için benzersiz bir web sayfası oluşturarak, onlarla kişiselleştirilmiş 1:1 düzeyde etkileşim kurmanıza olanak tanıyarak müşterilerinizle ilişkilerinizi güçlendirin. Kişiselleştirilmiş pazarlamanın cesur yeni dünyasına açılan basit, uygun maliyetli bir köprüyüz.
Hidemyacc
hidemyacc.com
Multilogin Antidetect Tarayıcı - Çoklu gerçek cihazlar veya sanal makineler kullanmak yerine 01 cihazda farklı profillerle sınırsız hesap oluşturun