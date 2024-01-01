Alternatifler - TimeChimp

Sling

getsling.com

Sling, çalışanların vardiyalı olarak çalıştığı şirketlere yönelik bir planlama, zaman takip ve iletişim yazılımıdır. Sling, planlama, mesajlaşma, zaman takibi, görev yönetimi ve raporlama işlevlerini bir araya getirir ve hem yöneticilerin hem de çalışanların işlerinin tüm yönlerini tek bir platformd...