Alternatifler - Time Champ

Jibble

jibble.io

Ekipler için basit Zaman ve Devam yönetimi. Çalışanlar bir iPad veya Android tablet kullanarak web tarayıcılarından, cep telefonlarından veya özel bir zaman saatinden giriş (ya da bizim söylediğimiz gibi sallantılı giriş) ve çıkış yapabilirler. Slack ve Microsoft Teams'te akıllı bir bot bile mevcut....