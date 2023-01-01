Alternatifler - Tilkee

HyprWin

hyprwin.com

İlgili verilere dayanarak müşteri adayı yaratmanın karmaşık ortamında gezinmek hem zaman alıcı hem de pahalı olabilir; satış temsilcileri çoğu zaman ürünlerinin değerini etkili bir şekilde nasıl iletecekleri konusunda kendilerini kayıpta bulur ve bu da satış fırsatlarının kaçırılmasına yol açar. Üç ...