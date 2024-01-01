Tigris

Tigris

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Web Sitesi: tigrisdata.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Tigris çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Globally Distributed S3-Compatible Object Storage. Tigris is a globally distributed S3-compatible object storage service that provides low latency anywhere in the world, enabling developers to store and access any amount of data for a wide range of use cases.

Web Sitesi: tigrisdata.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tigris ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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