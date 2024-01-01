ThriveDesk

ThriveDesk

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: thrivedesk.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde ThriveDesk çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Önemseyen kişilerden, önemseyen kişilere yönelik müşteri hizmetleri yazılımı. ThriveDesk ile tüm müşteri destek taleplerinizi tek bir yerden zahmetsizce yönetin, böylece işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz.
Kategoriler:
Business
Yardım Masası Yazılımı
Canlı Sohbet Yazılımı
Paylaşılan Gelen Kutusu Yazılımı

Web Sitesi: thrivedesk.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ThriveDesk ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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