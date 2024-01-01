Alternatifler - theViewer

SketchUp

sketchup.com

SketchUp, mimari, iç tasarım, peyzaj mimarlığı, inşaat ve makine mühendisliği, film ve video oyunu tasarımı gibi çok çeşitli çizim uygulamalarına yönelik bir 3D modelleme bilgisayar programıdır. Web tabanlı bir uygulama, SketchUp Free, ücretsiz bir sürüm, SketchUp Make ve ek işlevlere sahip ücretli ...