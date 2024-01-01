Therify

Therify

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Web Sitesi: therify.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Therify çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Çalışan refahı için yeni standart. Terify, bakım maliyetini azaltmak ve zihinsel sağlığı daha erişilebilir kılmak için çalışanları lisanslı, ağ içi terapistlerle eşleştiriyor.

Web Sitesi: therify.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Therify ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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