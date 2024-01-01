Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Para hareketi ile ilgili her şey. Küresel ekipler için tasarlandı. Thera, paradan tasarruf etmenizi sağlamak için tasarlanmış uygulamalardan oluşan bir ekosistemdir - Bordro, Bankacılık, Fatura Ödemesi. İster ürünlerimizden birini ister tam paketi kullanmak istiyor olun, yanınızdayız.

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